«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью

Катя Варнава в эфире подкаста Glumoff призналась, что не хочет иметь собственных детей и довольствуется ролью крёстной матери. Отвечая на вопрос ведущего, какую модель воспитания и поощрения она выбрала бы для своих детей и планирует ли она вообще их иметь, Катя сказала, что её ответ вряд ли кому-то понравится.
«Вам, наверное, не сильно понравится мой ответ. У меня есть две крестницы. Вторая крестница, Эмилия Ильинична, появилась на свет недавно, это дочка Светы Устиновой. И у меня есть Виктория — это дочка Маши Кравченко, с которой мы больше 25 лет дружим. И это две моих отдушины. Своих детей я не хочу.
фото: Светлана Устинова и Катя Варнава на крещении Эмилии
У меня был период, когда я очень хотела детей. Но опять-таки, так складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать по-другому. Это не значит, что я отдана искусству и творчеству. Просто я поняла, что дети — это большая ответственность, я в этом плане клуша и будут нависать над ребёнком, и остальная моя деятельность закончится. А я думаю, что ещё лет 15 могу что-то важное для людей делать». При этом Екатерина достаточно опытна, чтобы понимать, что окончательных решений не бывает. «Не знаю, может, мы с вами через 5 лет встретимся, и у меня тут будут ползать по вам трое. Откуда я знаю?»
Выйти замуж артистка тоже не мечтает: «Я замуж не хочу. Но если мне сделают красивое предложение, я не откажусь, наверное. Хотя я каждый день своему молодому человеку говорю, что не надо меня звать замуж, это бесполезно». При этом Катя очень даже непротив получить предложение о замужестве: «Предложение я хочу, потому что мне хочется этот момент испытать. Это должно быть очень внезапно. Но главное, подгадать под моё настроение. Но если совсем откровенно, замуж я конечно не хочу, но я нахожусь в отношениях и я в них счастлива».
«Я провела такое количество разных свадеб. Для меня самое главное, это удостовериться в том, что через несколько лет люди, чью свадьбу я вела, не развелись. Потому что я вот вела свадьбу, а потом через какое-то время выяснилось, что муж ушёл к лучшему другу своей жены. Не к подруге, к другу. Жизни интереснее любого сериала».
