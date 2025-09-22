Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью

22 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
22 сентября 2025
Катя Варнава в эфире подкаста Glumoff призналась, что не хочет иметь собственных детей и довольствуется ролью крёстной матери. Отвечая на вопрос ведущего, какую модель воспитания и поощрения она выбрала бы для своих детей и планирует ли она вообще их иметь, Катя сказала, что её ответ вряд ли кому-то понравится.

«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью

«Вам, наверное, не сильно понравится мой ответ. У меня есть две крестницы. Вторая крестница, Эмилия Ильинична, появилась на свет недавно, это дочка Светы Устиновой. И у меня есть Виктория — это дочка Маши Кравченко, с которой мы больше 25 лет дружим. И это две моих отдушины. Своих детей я не хочу.

«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью
фото: Светлана Устинова и Катя Варнава на крещении Эмилии

У меня был период, когда я очень хотела детей. Но опять-таки, так складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать по-другому. Это не значит, что я отдана искусству и творчеству. Просто я поняла, что дети — это большая ответственность, я в этом плане клуша и будут нависать над ребёнком, и остальная моя деятельность закончится. А я думаю, что ещё лет 15 могу что-то важное для людей делать». При этом Екатерина достаточно опытна, чтобы понимать, что окончательных решений не бывает. «Не знаю, может, мы с вами через 5 лет встретимся, и у меня тут будут ползать по вам трое. Откуда я знаю?»

«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью

Выйти замуж артистка тоже не мечтает: «Я замуж не хочу. Но если мне сделают красивое предложение, я не откажусь, наверное. Хотя я каждый день своему молодому человеку говорю, что не надо меня звать замуж, это бесполезно». При этом Катя очень даже непротив получить предложение о замужестве: «Предложение я хочу, потому что мне хочется этот момент испытать. Это должно быть очень внезапно. Но главное, подгадать под моё настроение. Но если совсем откровенно, замуж я конечно не хочу, но я нахожусь в отношениях и я в них счастлива».

«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью

«Я провела такое количество разных свадеб. Для меня самое главное, это удостовериться в том, что через несколько лет люди, чью свадьбу я вела, не развелись. Потому что я вот вела свадьбу, а потом через какое-то время выяснилось, что муж ушёл к лучшему другу своей жены. Не к подруге, к другу. Жизни интереснее любого сериала».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Время года зима». Трейлер №2 >>
«Время года зима»
«Марафон желаний». Трейлер №2
"Блокбастер"
«Орел и Решка. Кино». Трейлер №2
«Золотой капкан»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Варнава стала крестной матерью ребенка Светланы Устиновой
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Екатерина ВарнаваМария КравченкоСветлана Устинова

фотографии >>
«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью фотографии
«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью фотографии
«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью фотографии
«Своих детей я не хочу»: Катя Варнава о нежелании выходить замуж и строить семью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?