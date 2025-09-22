Кино-Театр.Ру
«В меня и графины летели»: Катя Варнава рассказала о корпоративах и свадьбах

22 сентября
2025 год

22 сентября 2025
Катя Варнава стала гостьей подкаста Glumoff, в эфире которого рассказала о своём нежелании иметь детей и выходить замуж, а также вспомнила многочисленные свадьбы, ведущей которых она была. Гонорар Варнавы, к слову, составляет 20-25 тысяч евро. И артистка никогда не работает тамадой одна, ей нужен соведущий.

«В меня и графины летели»: Катя Варнава рассказала о корпоративах и свадьбах


«Самая странная свадьба, на которой я была? Жених уехал со свадьбы. Напился, уехал с другими друзьями. Часа два мы отвлекали невесту, она даже не поняла, что происходит. Но такое количество весёлых конкурсов я не проводила никогда».

«В меня и графины летели»: Катя Варнава рассказала о корпоративах и свадьбах

За многие годы работы на корпоративах Варнава, разумеется, сталкивалась с чиновниками и крупными бизнесменами. «Сильного разочарования не было. Наоборот: ничего себе, они умеют отдыхать. В такой неформальной обстановке я ни разу не разочаровывалась в людях, которые занимают высокие должности. Что меня радовало. Сразу же всегда оговаривалось, кто будет, к кому нельзя подходить. А выяснялось, что именно тот, к кому рекомендовали не подходить, оказывался самым весёлым человеком. Ты сначала в напряжении, потому что бог его знает, как пойдёт. Достаточно же одного звоночка от человечка, и ты будешь уже куда-то ехать на лодке или в багажнике. Но нет, всегда это было чинно и благородно. Были, конечно, события странные. Но это были не политики, а люди, занимающиеся бизнесом. Грубо говоря, воры в законе. Они могли вести себя по понятиям. Там всё чётко.

«В меня и графины летели»: Катя Варнава рассказала о корпоративах и свадьбах

А вот было мероприятие у одной очень известной дамы — вот она вела себя не по понятиям. Это было одно из немногих мероприятий, где мне просто хотелось положить микрофон и уйти. Я вела у неё предпати и была ошеломлена таким поведением по отношению к людям. Даже не к себе. В меня и графины летели, так что я всё понимаю. А по отношению к гостям. Я была смущена, потеряна и возмущена до глубины души».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
воспоминания
персоны
Екатерина Варнава

