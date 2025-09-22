«Скоро будем вместе выбирать мне парик»: Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак

7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева Маргарита Симоньян сообщила
, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь и ей предстоит операция на груди. И хотя Симоньян не произносила точный диагноз, по косвенным признакам можно было догадаться, что телеведущей предстоит мастэктомия (удаление молочных желёз). На следующий день Симоньян вышла
на связь с подписчиками своего телеграм-канала и доложила, что операция прошла успешно. Но последующие её публикации не содержали никакой новой информации о состоянии её здоровья.
А сегодня ведущая, отвечая на вопрос о своём самочувствии, подтвердила, что лечится от рака. «Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит»
, — мрачно пошутила Маргарита.
