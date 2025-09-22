Кино-Театр.Ру
«Скоро будем вместе выбирать мне парик»: Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак

22 сентября
2025 год

22 сентября 2025
7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь и ей предстоит операция на груди. И хотя Симоньян не произносила точный диагноз, по косвенным признакам можно было догадаться, что телеведущей предстоит мастэктомия (удаление молочных желёз). На следующий день Симоньян вышла на связь с подписчиками своего телеграм-канала и доложила, что операция прошла успешно. Но последующие её публикации не содержали никакой новой информации о состоянии её здоровья.

«Скоро будем вместе выбирать мне парик»: Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак

А сегодня ведущая, отвечая на вопрос о своём самочувствии, подтвердила, что лечится от рака. «Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — мрачно пошутила Маргарита.
№ 12
Ангелина_Сокол   24.09.2025 - 20:40
Молодец, даже в таком положении не сдаётся и пытается шутить. Восхищаюсь такими людьми. Пусть поскорей поправляется. читать далее>>
№ 10
kinoman.kinomanych   24.09.2025 - 09:29
Рита Выздоравливай! читать далее>>
№ 9
kinchevk (Нумеа)   23.09.2025 - 19:51
Подозрение, что семью отравили. читать далее>>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   23.09.2025 - 18:10
С онкологией невозможно чувствовать себя отлично. Можно пытаться скрыть диагноз от родных или от онкобольного, чтоб никого не шокировать и не добивать. Онкология в совокупности с другими заболеваниями... читать далее>>
№ 7
Lira56   23.09.2025 - 18:02
Подождите, Маргарита. Есть лекарства, есть мнения знатоков и переживших такое. Будьте терпеливы и гоните прочь мрачные мысли. Сил и здоровья Вам! читать далее>>
Всего сообщений: 11
Всего сообщений: 11
