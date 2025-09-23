Кино-Театр.Ру
Риз Уизерспун рассказала, как Дэвид Финчер отказался снимать её в «Исчезнувшей»

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Достаточно рано став популярной благодаря роли в «Блондинке в законе», Риз Уизерспун решила расширить круг своих компетенций и стать продюсером. Причём, в продюсирование её отчасти привела любовь к чтению. Риз — заядлая читательница, у неё есть свой книжный клуб и она одной из первых добирается до авторов бестселлеров с предложением купить права на экранизацию. В которой она сама не против сыграть. Так было с фильмом «Дикая» и сериалами «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».

Риз Уизерспун рассказала, как Дэвид Финчер отказался снимать её в «Исчезнувшей»
фото: Риз Уизерспун

Мало кто знает, что первый хит, спродюсированный Риз — детективный триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая», снятый по книге Гиллиан Флинн. И изначально Риз надеялась исполнить в нём главную роль, которая в итоге досталась Розамунд Пайк. Потому что Финчер прямо сказал Уизерспун, что не хочет её снимать.

Риз Уизерспун рассказала, как Дэвид Финчер отказался снимать её в «Исчезнувшей»
фото: Дэвид Финчер

«Да, я должна была сыграть в фильме. Вообще, с этим фильмом связана огромная глава моей жизни. Во-первых, с него началась моя продюсерская карьера, а во-вторых, это был момент, когда я поняла, что никто не хочет видеть меня в качестве продюсера. Что касается роли, Дэвид просто осадил меня. И хотя не ему было это решать, он сказал: «Ты вообще не подходишь для этой роли. И я тебя не утвержу», — рассказала актриса в эфире подкаста Las Culturistas.

Риз Уизерспун рассказала, как Дэвид Финчер отказался снимать её в «Исчезнувшей»
фото: Розамунд Пайк в фильме "Исчезнувшая"

«До этого у меня был разговор с писательницей Гиллиан Флинн, которая сказала, что ей нравится идея взять меня на главную роль. А Дэвид сказал, что это будет ошибкой. И это был холодный душ для моего эго. Я поняла, что я не подхожу для всего подряд. И Дэвид был абсолютно прав».
№ 4
ДаринаКароль   26.09.2025 - 20:37
Розамунд Пайк намного лучше Риз Уизерспун как актриса, так что в некотором роде я понимаю режиссёра и почему он отказал с ролью. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   24.09.2025 - 20:38
Правильно сказал Дэвид - нельзя быть идеальным постоянно и везде. читать далее>>
№ 2
Пчела Майя   24.09.2025 - 06:37
Вот это самомнение-оказывается, она не подходит для всего подряд...Да, не подходишь. Очень странное лицо и вообще все ужимки. Хотя один раз увидишь, не забудешь. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.09.2025 - 17:03
С обидой на лице в итоге признала, что не подходит на роль. Я так же считаю. Играть в триллерах не дело Риз, комедии, мелодрамы и все. читать далее>>
Всего сообщений: 4
