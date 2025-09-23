Кино-Театр.Ру
Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева

23 сентября
2025 год

Лайфстайл
23 сентября 2025
22 сентября в кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Няня Оксана», который призван стать для современного зрителя тем же, чем 20 лет назад был сериал «Моя прекрасная няня». Но мы-то с вами понимаем, что Картозия сделал ставку на ностальгию и страсть к сравнительному анализу, так что смотреть с 29 сентября на канале «Пятница!» её будут не зумеры, а миллениалы. Сериал представили исполнители главных ролей Олеся Иванченко и Маша Кошина.

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Дарина Козлова, Олеся Иванченко, Мария Кошина и Елисей Гончаров

А среди гостей премьеры были Наталья Рудова, Ирина Безрукова, Никита Тарасов, Мария Андреева, Женя Малахова и другие.

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Ася Резник

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Ростислав Бершауэр

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Никита Тарасов

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Наталья Рудова

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Надежда Стрелец

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Мария Шумакова

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Мария Андреева

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Ирина Безрукова

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Ираклий Пирцхалава

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Женя Малахова

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
фото: Данила Якушев

«Няня Оксана». Тизер-сцена
№ 1
Sveta_21Ermolova   23.09.2025 - 19:48
Ненароком перепутала Якушева в чёрных очечах с молодым Николасом Кейджом)) читать далее>>
Ссылки по теме
Скуфиня, астролог-самоучка и бытовой инвалид: Олеся Иванченко рассказала немного о себе
«Я 4 месяца работала с психологом, чтобы разрешить себе после Заворотнюк сыграть эту роль»: Олеся Иванченко о дебюте в сериале «Няня Оксана»
Олеся Иванченко станет «Няней Оксаной» для детей Виктора Хориняка
персоны
Карина Александрова (II)Мария АндрееваВалентин АнциферовИрина БезруковаРостислав БершауэрФёдор ГамалеяОлеся Иванченко (II)ИраклиНиколай КартозияАлександра КиселеваДарина КозловаМаша КошинаЕвгения МалаховаАлександр Новиков (X)Анастасия РезникНаталья РудоваНикита ТарасовСергей ФилинАлександр ЦыпкинИгорь ЧеховМария ШумаковаДанила Якушев
фильмы
Моя прекрасная няняНяня Оксана

Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева фотографии
Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева фотографии
Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева фотографии
Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева фотографии
