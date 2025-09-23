Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева

22 сентября в кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Няня Оксана», который призван стать для современного зрителя тем же, чем 20 лет назад был сериал «Моя прекрасная няня». Но мы-то с вами понимаем, что Картозия сделал ставку на ностальгию и страсть к сравнительному анализу, так что смотреть с 29 сентября на канале «Пятница!» её будут не зумеры, а миллениалы. Сериал представили исполнители главных ролей Олеся Иванченко и Маша Кошина.
фото: Дарина Козлова, Олеся Иванченко, Мария Кошина и Елисей Гончаров
обсуждение >>