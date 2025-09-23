Кино-Театр.Ру
Смерть чиновника: Николай Цискаридзе, Юлия Пересильд и Елена Морозова

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
На днях на малой сцене Театра Наций прошла премьера спектакля Валерия Фокина «Обыкновенная смерть», главную роль в котором исполнил художественный руководитель театра Евгений Миронов. В основу постановки легла повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» — хроника болезни и угасания судейского чиновника. «Основная идея нашего спектакля — показать, как суетное, автоматическое, наполненное событиями, но не делами, существование человека меркнет при приближении смерти. И в эти последние мгновения приходит осознание его истинного предназначения, нравственное возрождение его души», — объяснил режиссёр Валерий Фокин.

фото: Евгений Миронов

фото: Валерий Фокин с женой

фото: Никита Волков

фото: Марьяна Спивак

фото: Елена Морозова

На премьере побывали Николай Цискаридзе, Юлия Пересильд, Мария Смольникова, Александр Новин и другие.

фото: Николай Цискаридзе

фото: Юлия Пересильд

фото: Мария Смольникова

фото: Александр Новин

фото: Михаил Швыдкой
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстильтеатральная премьера
персоны
Никита ВолковДмитрий ВолкостреловДарья ЗлатопольскаяАнтон ЗлатопольскийЕвгений МироновЕлена МорозоваАлександр НовинЮлия ПересильдМария СмольниковаМарьяна СпивакДанил СтекловВалерий ФокинНиколай Цискаридзе
театры
Театр Наций

