Смерть чиновника: Николай Цискаридзе, Юлия Пересильд и Елена Морозова

На днях на малой сцене Театра Наций прошла премьера спектакля Валерия Фокина«Обыкновенная смерть», главную роль в котором исполнил художественный руководитель театра Евгений Миронов. В основу постановки легла повесть Льва Толстого«Смерть Ивана Ильича» — хроника болезни и угасания судейского чиновника. «Основная идея нашего спектакля — показать, как суетное, автоматическое, наполненное событиями, но не делами, существование человека меркнет при приближении смерти. И в эти последние мгновения приходит осознание его истинного предназначения, нравственное возрождение его души», — объяснил режиссёр Валерий Фокин.
