«У меня были чудовищные панические атаки»: Риз Уизерспун рассказала о гипнотерапии

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Кажется, теперь мы знаем, кто посоветовал Дженнифер Энистон обратиться к помощи гипнотерапии (благодаря чему она обзавелась новым бойфрендом) — это, судя по всему, была Риз Уизерспун. В эфире подкаста Las Culturistas актриса призналась, что 15 лет назад страдала от панических атак, и перепробовав всё, обратилась к гипнотерапевту.

«У меня были чудовищные панические атаки»: Риз Уизерспун рассказала о гипнотерапии

«Тревожность может проявляться по-разному. Иногда и депрессия выглядит как тревожность. А иногда человек кажется очень деятельным и высоко функциональным, чувствуя, что ему постоянно надо что-то делать. Это вот мой случай. Когда-то я страдала от панических атак. Чудовищных. Я пробовала медитацию, но мне сложно в этом состоянии что-то слушать. Потому что у меня ещё и проблемки с концентрацией внимания, я не могу долго воспринимать информацию на слух. Я принимала сильнодействующие таблетки, чтобы успокоиться, но потом чувствовала себя как зомби. И я не могла играть так, как хотела, и не была такой же забавной, какой могла бы быть.

«У меня были чудовищные панические атаки»: Риз Уизерспун рассказала о гипнотерапии

И честно говоря, хоть это и звучит дико, но я обратилась к гипнотерапевту. Она также занимается нейро-лингвистическим программированием. И она помогла мне понять, что я добьюсь того же самого результата. Но при этом могу избавиться от всей своей тревоги в середине пути. Мне было 34 года. Это изменило мою жизнь. И мне хотелось бы, чтобы люди знали, что тревожное расстройство — это не выдумка, это есть. И существуют способы успокоиться».
Поиск по меткам
здоровьепсихология
персоны
Риз УизерспунДженнифер Энистон

