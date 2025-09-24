Екатерина Климова показала фотографии с сыновьями

Вчера Корнею, сыну Екатерины Климовой от Игоря Петренко, исполнилось 17 лет. По этому случаю актриса опубликовала в социальных сетях серию снимков с отдыха, на которых она позирует вместе с именинником, 19-летним сыном Матвеем и девятилетней дочерью Беллой, рожденной в браке с Гелой Месхи.
«Мама, а почему когда я молчу, я все время разговариваю с Богом? Спросил меня маленький Корней и я растерялась… Сегодня ему 17 лет. Твое сердце зорко! Душа чиста! Верь в чудеса! А я верю в тебя мой любимый сын!», — поздравила сына Екатерина.
Ранее актриса рассказывала в интервью, чем увлекаются ее сыновья. Например, Матвей пошел по стопам родителей и поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. А вот у Корнея совершенно другие интересы: «Тоже интересный ребенок — взял и пошел работать летом. Захотелось ему. На «Горбушке» что-то там продает. Поступать он планирует на что-то связанное с программированием, дизайном в Высшую Школу Экономики. У него самое интересное чувство юмора в нашей семье. Когда шутит Корней — все в лежку лежат». Также Корней увлекается спортом, а по выходным ходит с друзьями в храм.
Екатерина Климова трижды была замужем, но свои разводы актриса предпочитает не обсуждать. Первым мужем Екатерины стал друг детства Илья Хорошилов, от которого актриса родила дочь Лизу. Второй раз Климова вышла замуж за Игоря Петренко, родив ему двух сыновей. А в третий раз актриса вышла замуж за Гелу Месхи, который моложе неё на 8 лет, и родила от него дочь Беллу. Через три года актёры развелись по инициативе Екатерины.
