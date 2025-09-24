Кино-Театр.Ру
Екатерина Климова показала фотографии с сыновьями

24 сентября
2025 год

24 сентября 2025
Вчера Корнею, сыну Екатерины Климовой от Игоря Петренко, исполнилось 17 лет. По этому случаю актриса опубликовала в социальных сетях серию снимков с отдыха, на которых она позирует вместе с именинником, 19-летним сыном Матвеем и девятилетней дочерью Беллой, рожденной в браке с Гелой Месхи.

фото: Екатерина Климова с детьми
фото: Екатерина Климова с детьми

фото: Корней Петренко
фото: Корней Петренко

«Мама, а почему когда я молчу, я все время разговариваю с Богом? Спросил меня маленький Корней и я растерялась… Сегодня ему 17 лет. Твое сердце зорко! Душа чиста! Верь в чудеса! А я верю в тебя мой любимый сын!», — поздравила сына Екатерина.

фото: Корней Петренко
фото: Корней Петренко

Ранее актриса рассказывала в интервью, чем увлекаются ее сыновья. Например, Матвей пошел по стопам родителей и поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. А вот у Корнея совершенно другие интересы: «Тоже интересный ребенок — взял и пошел работать летом. Захотелось ему. На «Горбушке» что-то там продает. Поступать он планирует на что-то связанное с программированием, дизайном в Высшую Школу Экономики. У него самое интересное чувство юмора в нашей семье. Когда шутит Корней — все в лежку лежат». Также Корней увлекается спортом, а по выходным ходит с друзьями в храм.

фото: Корней и Матвей Петренко
фото: Корней и Матвей Петренко

фото: Корней и Матвей Петренко
фото: Корней и Матвей Петренко

Екатерина Климова трижды была замужем, но свои разводы актриса предпочитает не обсуждать. Первым мужем Екатерины стал друг детства Илья Хорошилов, от которого актриса родила дочь Лизу. Второй раз Климова вышла замуж за Игоря Петренко, родив ему двух сыновей. А в третий раз актриса вышла замуж за Гелу Месхи, который моложе неё на 8 лет, и родила от него дочь Беллу. Через три года актёры развелись по инициативе Екатерины.
Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

