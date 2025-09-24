Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых

24 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2025
Ажиотаж вокруг эпохи девяностых постепенно сходит на нет, освобождая место под гламур, стразы и джинсы с низкой посадкой из когда-то многообещающих нашему краю нулевых. В понедельник Ксения Собчак устроила вечеринку, на которую позвала героев светской хроники того времени и завсегдатаев нынешних московких тусовок. Среди них были Ольга Бузова, Тимати, Елизавета Базыкина, Валерия Гай Германика, Светлана Бондарчук, Мария Миногарова, Люся Чеботина и другие.

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Ксения Собчак и Тимати

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Светлана Бондарчук, Вика Газинская, Валерия Гай Германика, Ксения Собчак и Маша Цигаль

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: DJ Smash

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Ксения Собчак и Елизавета Базыкина

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Ксения Собчак, Мария Миногарова и Маша Цигаль

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Ольга Бузова

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Прохор Шаляпин, Андрей Малахов, Ольга Бузова и Светлана Бондарчук

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Татьяна Буланова

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Люся Чеботина

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Валерия Гай Германика

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Ксения Собчак, Инстасамка и MONEYKEN

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Маша Цигаль и Глюкоза

В качестве пригласительных гостям отправили кнопочные мобильники, а дошедших до вечеринки кормили черной икрой, устрицами и другими морепродуктами, предлагая запивать это все шампанским. Не забыли и про модные в нулевые цветные сигареты Sobranie.

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Приглашение на вечеринку от Ксении Собчак

Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых
фото: Вечеринка Ксении Собчак
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Матвей Брикун   26.09.2025 - 17:50
пока икорка, шампанское и куча денег на ветер, просто так.)) ну ну .. читать далее>>
№ 5
nord   26.09.2025 - 08:06
Сборище фриков,что мужчин,что женщин. читать далее>>
№ 4
TanaS   25.09.2025 - 21:20
Икры что-ли завтра прикупить. читать далее>>
№ 3
Orbita   25.09.2025 - 14:49
Видимо, эта вечеринка - у того, у кого надо вечеринка. А вместо голых тёть и дядь - чёрная икра. читать далее>>
№ 2
Валерия Истомина (Москва)   25.09.2025 - 03:38
Да, "нулевые" и "двадцатые" на одной территории - забавно смотрится. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
воспоминаниястиль
персоны
Елизавета БазыкинаСветлана БондарчукОльга БузоваТатьяна БулановаВалерия Гай ГерманикаАндрей МалаховМария МиногароваКсения СобчакТиматиЛюся ЧеботинаНаталья Чистякова-ИоноваПрохор Шаляпин

фотографии >>
Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых фотографии
Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых фотографии
Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых фотографии
Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Яна Енжаева
Светлана Иванова
Кюнна Игнатова
Людмила Максакова
Александра Флоринская
Сергей Шарифуллин
Филип Боско
Джим Кэвизел
Иван Мозжухин
Оливия Ньютон-Джон
Талула Райли
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен