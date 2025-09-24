Обнулившиеся: Ксения Собчак, Елизавета Базыкина и Валерия Гай Германика на вечеринке в стиле нулевых

фото: Светлана Бондарчук, Вика Газинская, Валерия Гай Германика, Ксения Собчак и Маша Цигаль
фото: DJ Smash
фото: Ксения Собчак и Елизавета Базыкина
фото: Ксения Собчак, Мария Миногарова и Маша Цигаль
фото: Ольга Бузова
фото: Прохор Шаляпин, Андрей Малахов, Ольга Бузова и Светлана Бондарчук
фото: Татьяна Буланова
фото: Люся Чеботина
фото: Валерия Гай Германика
фото: Ксения Собчак, Инстасамка и MONEYKEN
фото: Маша Цигаль и Глюкоза
В качестве пригласительных гостям отправили кнопочные мобильники, а дошедших до вечеринки кормили черной икрой, устрицами и другими морепродуктами, предлагая запивать это все шампанским. Не забыли и про модные в нулевые цветные сигареты Sobranie.
обсуждение >>