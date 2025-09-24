Контрразведчики: Сергей Безруков, Ирина Пегова и Павел Табаков

Кино-Театр.Ру
24 сентября
2025 год

24 сентября 2025
22 сентября столичный бомонд был занят как никогда. Одни отправились на премьеру «Няни Оксаны», ремейка популярного сериала про Вику Прутковскую, другие пожаловали на вечеринку Ксении Собчак в стиле нулевых. А третьи пришли в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Август», снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Среди гостей премьеры были актеры картины Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Даниил Воробьев, а также Леонид Ярмольник, Владимир Познер, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, Елизавета Базыкина и многие другие.

фото: Сергей Безруков и Анна Матисон

фото: Павел Табаков с возлюбленной

фото: Никита Кологривый с семьей

фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

фото: Даниил Воробьев

фото: Кирилл Кузнецов

фото: Леонид Ярмольник

фото: Ирина Пегова

фото: Владимир Познер

фото: Лариса Долина

фото: Леонид Якубович

фото: Елизавета Базыкина

фото: Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина

фото: Дмитрий Дюжев

фото: Константин и Софья Эрнст

фото: Ольга Виниченко и Сергей Гинзбург

фото: Алексей Герман-младший

В широкий прокат фильм выйдет 25 сентября.

«Август». Трейлер №3
