«В других странах сажают за насмешки над властью»: Джимми Киммел вернулся в эфир после того, как его отстранили из-за слов об убийстве Чарли Кирка

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
На той неделе американская общественность тревожно напряглась после новости об очередном увольнении телеведущего популярного вечернего шоу за его некомплиментарное высказывание в адрес действующей власти. В эфире от 15 сентября, комментируя актуальные новости, Джимми Киммел позволил себе спорные утверждения об убийстве консервативного Чарли Керка и едкие высказывания в адрес сторонников президента США Дональда Трампа из движения MAGA (аббревиатура от предвыборного лозунга Трампа "Make America Great Again", то есть "Сделаем Америку Снова Великой", под которым объединились его сторонники — прим. ред.), после чего канал ABC отстранил телеведущего от работы. Однако вчера стало известно, что его шоу «Jimmy Kimmel Live» все-таки вернули в эфир.

Перед началом шоу зрители в студии приветствовали Джимми, аплодируя стоя, после чего он выступил с эмоциональной речью, во время которой даже пустил слезу. Он объяснил, что его слова об убийстве Чарли Кирка неправильно поняли: во-первых, он не собирался преуменьшать значение его смерти, во-вторых, он не считает, что в этом есть что-то смешное, в-третьих, он не стремился обвинить какую-либо группу людей в этом преступлении. В своем выступлении он также прошелся по Дональду Трампу и его сторонникам за нападки на свободу слова: «У меня была возможность встретиться и провести время с комиками и ведущими ток-шоу из таких стран, как Россия, страны Ближнего Востока, которые говорили мне, что их посадят в тюрьму за насмешки над власть имущими, и даже хуже. Они знают, как нам повезло. Наша свобода слова — это то, что они больше всего ценят в этой стране. Мне стыдно признаться, что я принимал это как должное, пока они не сняли моего друга Стивена с эфира и не попытались заставить партнеров, которые транслируют наше шоу в городах, где вы живете, снять его с эфира. Это незаконно. Это не по-американски и это очень опасно», — высказался Киммел.

фото: Джимми Киммел и Дональд Трамп

Он также раскритиковал Трампа за преследование не только комиков, но и журналистов: «Он судится с ними, он их травит. Я знаю, что это не так интересно, как заткнуть рот комику, но очень важно иметь свободную прессу, и безумие, что мы не уделяем этому больше внимания», — заявил Киммел. Сам Дональд Трамп остался недоволен возвращением Киммела в эфир. В своих соцсетях он написал, что не понимает, зачем возвращать на экран того, «кто так плохо работает, кто не смешной и кто транслирует на 99% позитивный демократический мусор». Трамп также пригрозил телеканалу ABC судебным иском: «Думаю, мы проверим ABC по этому поводу. Посмотрим, что получится. В прошлый раз они заплатили мне 16 миллионов долларов. Этот раз, похоже, будет еще выгоднее. Настоящие неудачники!»
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
