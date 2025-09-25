«В других странах сажают за насмешки над властью»: Джимми Киммел вернулся в эфир после того, как его отстранили из-за слов об убийстве Чарли Кирка

На той неделе американская общественность тревожно напряглась после новости об очередном увольнении телеведущего популярного вечернего шоу за его некомплиментарное высказывание в адрес действующей власти. В эфире от 15 сентября, комментируя актуальные новости, Джимми Киммел позволил себе спорные утверждения об убийстве консервативного Чарли Керка и едкие высказывания в адрес сторонников президента США Дональда Трампа из движения MAGA (аббревиатура от предвыборного лозунга Трампа "Make America Great Again", то есть "Сделаем Америку Снова Великой", под которым объединились его сторонники — прим. ред.), после чего канал ABC отстранил телеведущего от работы. Однако вчера стало известно, что его шоу «Jimmy Kimmel Live» все-таки вернули в эфир.
Перед началом шоу зрители в студии приветствовали Джимми, аплодируя стоя, после чего он выступил с эмоциональной речью, во время которой даже пустил слезу. Он объяснил, что его слова об убийстве Чарли Кирка неправильно поняли: во-первых, он не собирался преуменьшать значение его смерти, во-вторых, он не считает, что в этом есть что-то смешное, в-третьих, он не стремился обвинить какую-либо группу людей в этом преступлении. В своем выступлении он также прошелся по Дональду Трампу и его сторонникам за нападки на свободу слова: «У меня была возможность встретиться и провести время с комиками и ведущими ток-шоу из таких стран, как Россия, страны Ближнего Востока, которые говорили мне, что их посадят в тюрьму за насмешки над власть имущими, и даже хуже. Они знают, как нам повезло. Наша свобода слова — это то, что они больше всего ценят в этой стране. Мне стыдно признаться, что я принимал это как должное, пока они не сняли моего друга Стивена с эфира и не попытались заставить партнеров, которые транслируют наше шоу в городах, где вы живете, снять его с эфира. Это незаконно. Это не по-американски и это очень опасно», — высказался Киммел.
фото: Джимми Киммел и Дональд Трамп
Он также раскритиковал Трампа за преследование не только комиков, но и журналистов: «Он судится с ними, он их травит. Я знаю, что это не так интересно, как заткнуть рот комику, но очень важно иметь свободную прессу, и безумие, что мы не уделяем этому больше внимания», — заявил Киммел. Сам Дональд Трамп остался недоволен возвращением Киммела в эфир. В своих соцсетях он написал, что не понимает, зачем возвращать на экран того, «кто так плохо работает, кто не смешной и кто транслирует на 99% позитивный демократический мусор». Трамп также пригрозил телеканалу ABC судебным иском: «Думаю, мы проверим ABC по этому поводу. Посмотрим, что получится. В прошлый раз они заплатили мне 16 миллионов долларов. Этот раз, похоже, будет еще выгоднее. Настоящие неудачники!»
