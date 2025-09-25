Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук

24 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального проекта «В поисках Андрея Рублева»
, исследующего жизненный путь и творческое становление великого мастера. Среди гостей премьеры были Антон
и Дарья Златопольские
, Алексей Герман-младший
, Андрей Малахов
, Кирилл Кяро
, исполнивший роль иконописца, Светлана Бондарчук
и другие.
фото: Антон и Дарья Златопольские
фото: Андрей Малахов
фото: Кирилл Кяро
фото: Софико Шеварднадзе
фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
фото: Алексей Герман-младший
фото: Владимир Борисов и Марианна Максимовская
Первые два фильма документального проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре START и в подписке на других платформах.
фото: Владимир Мединский и Алексей Гореславский
«В поисках Андрея Рублёва»
