Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
24 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального проекта «В поисках Андрея Рублева», исследующего жизненный путь и творческое становление великого мастера. Среди гостей премьеры были Антон и Дарья Златопольские, Алексей Герман-младший, Андрей Малахов, Кирилл Кяро, исполнивший роль иконописца, Светлана Бондарчук и другие.

фото: Антон и Дарья Златопольские
фото: Антон и Дарья Златопольские

фото: Андрей Малахов
фото: Андрей Малахов

фото: Кирилл Кяро
фото: Кирилл Кяро

фото: Софико Шеварднадзе
фото: Софико Шеварднадзе

фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

фото: Алексей Герман-младший
фото: Алексей Герман-младший

фото: Владимир Борисов и Марианна Максимовская
фото: Владимир Борисов и Марианна Максимовская

фото: Владимир Мединский и Алексей Гореславский
фото: Владимир Мединский и Алексей Гореславский

Первые два фильма документального проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре START и в подписке на других платформах.

«В поисках Андрея Рублёва»
Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук фотографии
Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук фотографии
Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук фотографии
Святая простота: Андрей Малахов, Кирилл Кяро и Светлана Бондарчук фотографии
Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

