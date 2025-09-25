Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз

35-летняя Регина Тодоренко
и 39-летний Влад Топалов
стали родителями в третий раз. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях. Она опубликовала фотографию, на которой можно увидеть ручку новорожденного малыша.
«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом»
, — написала Регина. Также пара воспитывает шестилетнего Михаила и трехлетнего Мирослава. Регина и Влад сыграли тайную свадьбу в 2018 году, а через год организовали пышное торжество в Италии.
Ранее в интервью супруги признавались
, что очень хотели девочку, а после новости о рождении третьего сына Влад даже задумался о вазэктомии: «Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия»
.
