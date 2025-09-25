Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
35-летняя Регина Тодоренко и 39-летний Влад Топалов стали родителями в третий раз. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях. Она опубликовала фотографию, на которой можно увидеть ручку новорожденного малыша.

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала Регина. Также пара воспитывает шестилетнего Михаила и трехлетнего Мирослава. Регина и Влад сыграли тайную свадьбу в 2018 году, а через год организовали пышное торжество в Италии.

Ранее в интервью супруги признавались, что очень хотели девочку, а после новости о рождении третьего сына Влад даже задумался о вазэктомии: «Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия».
Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

