Рианна стала мамой в третий раз

За последние два дня список звездных многодетных семей расширился. О рождении третьего ребенка сообщили Регина Тодоренко
и Влад Топалов
, а также Рианна
и A$AP Rocky
. Последние стали родителями еще 13 сентября, однако радостной новостью певица поделилась только сегодня. Она опубликовала фотографию с новорожденной малышкой и раскрыла, что ей дали имя Роки Айриш.
Рианна и ее возлюбленный, музыкант A$AP Rocky, любят создавать эффектные пиар-поводы, поэтому каждый раз объявляли о беременности неожиданным образом. В первый раз пара продефилировала
по Гарлему перед объективом фотографа Майлса Диггса, который опубликовал у себя в соцсетях крупный снимок живота Рианны. Во второй — Рири объявила
о своем положении на Суперкубке. А в третий раз power couple засняли
на модном балу Met Gala.
обсуждение >>