Рианна стала мамой в третий раз

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
За последние два дня список звездных многодетных семей расширился. О рождении третьего ребенка сообщили Регина Тодоренко и Влад Топалов, а также Рианна и A$AP Rocky. Последние стали родителями еще 13 сентября, однако радостной новостью певица поделилась только сегодня. Она опубликовала фотографию с новорожденной малышкой и раскрыла, что ей дали имя Роки Айриш.

Рианна и ее возлюбленный, музыкант A$AP Rocky, любят создавать эффектные пиар-поводы, поэтому каждый раз объявляли о беременности неожиданным образом. В первый раз пара продефилировала по Гарлему перед объективом фотографа Майлса Диггса, который опубликовал у себя в соцсетях крупный снимок живота Рианны. Во второй — Рири объявила о своем положении на Суперкубке. А в третий раз power couple засняли на модном балу Met Gala.

Ссылки по теме
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз
Эффектный выход: Рианна ждет третьего ребенка
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка
Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
