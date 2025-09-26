«Я отрабатывал трюк»: Илья Дель рассказал, как выпал из окна квартиры Александры Дроздовой

Неделю назад Илья Дель попал в больницу с переломом позвоночника после того, как выпал из окна квартиры своей возлюбленной Александры Дроздовой. Тогда СМИ писали, что актер был в нетрезвом состоянии, однако подробной информации о том, что произошло между Ильей и Александрой в тот вечер, не было. «СтарХит» связался с актером, чтобы узнать детали произошедшего.
фото: Илья Дель
«У меня все хорошо, я восстанавливаюсь, надеюсь, что скоро все пройдет. Я отрабатывал трюк, так что все случившееся — просто неудачная попытка. Между нами с Александрой никакого конфликта не было, конечно. Никто не причастен. Я просто тренировался, к сожалению, задумка не удалась. Понятно, почему вокруг этой истории столько всяких кривотолков, но ничьей вины тут нет, кроме моей. Все-таки я был не очень подготовлен», — объяснил артист.
фото: Илья Дель и Александра Дроздова
Объясняться ему пришлось из-за неоднозначных отношений с Дроздовой, которая весной в ходе ссоры оставила ему ножевые ранения. Как пишет «СтарХит», в Театре имени Ленсовета, где служит Дель, ходят разговоры, что в его отношениях с актрисой все очень нестабильно, и она виновата в том, что актер дважды попал в больницу. Поэтому после падения Ильи из окна его друзья решили, что Александра могла вытолкнуть его на эмоциях. Впрочем, актер утверждает, что никто не виноват в падении, кроме него самого.
