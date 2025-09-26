Это официально: Дмитрий и Полина Дибровы оформили развод

На судебном заседании, состоявшемся без присутствия пары, адвокат Александр Добровинский сделал заявление от лица своего подзащитного: «Я уполномочен сегодня сделать первое заявление от Дмитрия Александровича Диброва. Дело в том, что он просил меня передать следующее: печать о вступлении людей в брак и разводе ставится в паспорт. Но печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому душа и сердце Дмитрия Александровича, как и он сам, благодарны Полине за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за всё хорошее, что было. Его дом, как и его сердце, душа, остаётся открытым для Полины и для детей. Он до конца своих дней сохранит счастье и тепло, которые были все эти годы», — передает слова Добровинского издание «СтарХит».
фото: Елена и Роман Товстик с детьми
О разводе также высказалась адвокат Полины, отметив, что раздела имущества не предвидится: «Обе стороны остались в красивых и уважительных отношениях. Просто нужно было отшлифовать юридические моменты и привести стороны к единому знаменателю. Все довольны тем, как мы договорились. Им повезло — все сделано без скандала, без грязи. Раздела имущества не будет, подписан брачный договор».
Причиной развода стал роман Полины Дибровой с женатым бизнесменом Романом Товстиком, который к тому же был другом их семьи. Ранее Полина Диброва рассказала в подкасте, какие условие муж поставил в обмен на согласие на развод: «У нас были долгие переговоры. Дима сказал: "У меня два условия, и тогда я тебя отпущу. Первое — ты сама подаёшь на развод. Второе — лично сообщаешь детям о своём решении"», — поделилась Диброва, отметив, что, хотя и согласилась на условия, внутренне им сопротивлялась.
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Она также добавила, что несмотря на расставание, они с Дмитрием договорились вместе участвовать в воспитании детей и иногда проводить время всей семьей: «Мы делаем все, чтобы дети видели: родители в хороших отношениях и продолжают быть рядом. Для них ничего не изменится. Сегодня, например, Дима позвонил: "Приходи, пожарим мясо, посмотрим фильмы вместе". Конечно, я пойду. Почему нет?» — заявила она.
