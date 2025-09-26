Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз

52-летняя актриса Алисса Милано
, известная по роли в сериале «Зачарованные»
, удалила грудные импланты, чтобы избавиться от объективации и сексуализации своего тела. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Сегодня я освобождаюсь от этих ложных историй, от тех частей меня, которые на самом деле никогда не были моими. Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подвергали насилию, которое, как я считала, было необходимо для того, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой. И, делая это, я надеюсь, что освобождаю свою дочь Беллу от необходимости когда‑либо совершать те же нездоровые поступки»
, — написала актриса, добавив, что ее женственность и успех не зависят от имплантов. Впервые Алисса Милано сделала пластическую операцию в 1992 году, но вскоре удалила импланты из-за проблем со здоровьем. Позже, под давлением голливудских стандартов, актриса снова решила их поставить.
