Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз

26 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2025
52-летняя актриса Алисса Милано, известная по роли в сериале «Зачарованные», удалила грудные импланты, чтобы избавиться от объективации и сексуализации своего тела. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз

«Сегодня я освобождаюсь от этих ложных историй, от тех частей меня, которые на самом деле никогда не были моими. Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подвергали насилию, которое, как я считала, было необходимо для того, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой. И, делая это, я надеюсь, что освобождаю свою дочь Беллу от необходимости когда‑либо совершать те же нездоровые поступки», — написала актриса, добавив, что ее женственность и успех не зависят от имплантов. Впервые Алисса Милано сделала пластическую операцию в 1992 году, но вскоре удалила импланты из-за проблем со здоровьем. Позже, под давлением голливудских стандартов, актриса снова решила их поставить.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   26.09.2025 - 22:18
Может у Алисы и сейчас проблемы со здоровьем, почему она и решила удалять импланты. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
здоровьекрасотаоткровение
персоны
Алисса Милано
фильмы
Зачарованные

фотографии >>
Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз фотографии
Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз фотографии
Алисса Милано удалила грудные импланты во второй раз фотографии
"Искушая судьбу" (2019)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Максим Линников
Сергей Лукьянов
Александр Новин
Наталья Шамина
Жан-Марк Барр
Рошди Зем
Анхелика Мария
Эй Мартинес
Гвинет Пэлтроу
Кристофер Тернер
Мария Шрадер
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен