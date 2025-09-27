Кино-Театр.Ру
31 — это новые 13: Саша Бортич поделилась фотографиями с дня рождения

27 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2025
Как взбесить людей, не прикладывая усилий? Похоже, надо быть просто Сашей Бортич. Вчера у любителей пораздражаться на пустом месте появился замечательный повод: актриса опубликовала фотографии с празднования своего 31-го дня рождения, стилизованного под фильм «Скотт Пилигрим против всех».

«Вот такая подборка фото и видео с самого лучшего дня рождения на свете. Пока отбирала - опять разревелась. Какой я счастливый и богатый человек. Какие невероятные люди окружают меня, думаю, это значит, что я всё делаю правильно.
Я очень люблю фильм «Скотт Пилигрим против всех» и 24-го сентября я оказалась в нём. Они что, выучили основные песни и исполнили их? Да! Они что, переделали открывающую песню группы Sex Bob-Omb и она стала песней про Сашу Бортич? Да!! Они что, показывали номера и приколы только про меня одну? Да!!!!!!!! Они говорили самые нежные и красивые слова про меня и для меня?! Да да да!!! Сердце разрывается от любви!
Давид Сократян самый необыкновенный, самый внимательный, нежный и любимый мной мужчина на свете. С днём рождения меня. Любовь сильнее всего», — подписала снимки актриса.

Страдающие синдромом завышенного чувства собственной значимости восприняли эти фотографии в качестве зашифрованного послания, возмутившись тем, что побывавшая замужем и даже родившая ребёнка Бортич всё никак не вырастет в серьёзную взрослую даму. И вместо того, чтобы скромно цедить водку из ледяных стопок в дорогом ресторане, актриса отрывается на свой день рождения в клубе с друзьями, как малолетка. Саша, разумеется, не удержалась и опубликовала критикам эмоциональное видеопослание, суть которого сводилась к совету отстать уже от людей и позволить им быть такими, какие они есть.
№ 1
nord   27.09.2025 - 14:11
Всего сообщений: 1
