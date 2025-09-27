«Бедный Тиграша»: Гарик Мартиросян, Дмитрий Певцов и Евгений Петросян отреагировали на смерть Тиграна Кеосаяна

26 сентября скончалсяТигран Кеосаян. Режиссёр пролежал в коме с января 2025 года и скончался, не приходя в сознание. Его вдова, телеведущая и сценаристка Маргарита Симоньян, попросила подписчиков в телеграм-канале не беспокоить её и свекровь звонками. На смерть режиссёра уже отреагировали президент Владимир Путин, чиновники, телеведущие и многие друзья и коллеги-кинематографисты.
фото: Тигран Кеосаян
«Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе «Пилот»… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был тёплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо. Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким», — написала в своём телеграм-каналеТина Канделаки.
фото: Тина Канделаки
Режиссёр Карен Шахназаров в комментарии изданию RT признался, что смерть Кеосаяна стала для него неожиданностью. «Хотя мы знали, что он болел, но как-то не верилось, что что-то произойдёт. Он говорил ясно и чётко всё, что думал по поводу нынешней ситуации. В этом тоже его характер, принципиальность, честность».
фото: Яна Поплавская
«Мне очень жаль, что теперь Тигран не вырастит своих маленьких детей. Он был очень хорошим отцом. Дай Бог здоровья Маргарите. Я не представляю, как ей сейчас тяжело. Но я точно знаю, что любовь побеждает смерть. Для человека, который любит, смерти нет. Самое главное, что оставляет после себя человек - любимые и любящие люди, умение любить», — написала ещё одна единомышленница покойного, некогда бывшая актрисой, а нынче ставшая блогером Яна Поплавская.
фото: Вячеслав Манучаров
«Он был человеком, которого многие знали по-разному: как режиссёра, как ведущего, как человека с острым языком и неравнодушной позицией. Но вне экранов и камер — это был муж, отец, друг. И, наверное, именно так его будут помнить самые близкие. Смерть всегда приходит внезапно, даже если её ждали. И каждый раз остаётся чувство недосказанности. Но остаётся и другое — фильмы, образы, истории, которые будут жить дольше нас. Светлая память, дорогой мой друг, Тигран. Молюсь и плачу», — призналсяВячеслав Манучаров.
фото: Дмитрий Певцов
«Пламенный, горячий, талантливый, яркий, нетерпеливый, искренний, нежный, преданный, красивый ЧЕЛОВЕК. МУЖ, ОТЕЦ, ТОВАРИЩ, ПРОФЕССИОНАЛ, ПАТРИОТ. Жаль, что Эдмон Гарегинович Кеосаян, папа Тиграна, застал только начало профессиональной деятельности своего сына. Уверен, он гордился бы ТАКИМ сыном.
Наши соболезнования семье, самым близким людям Тиграна и, в первую очередь, Маргарите - вдове Тиграна и маме - Лауре Геворкян. Сил вам, терпения и ЗДОРОВЬЯ. Храни вас Господь», — пожелал Дмитрий Певцов.
фото: Александр Збруев
«Не стало Тиграна? Боже ты мой… Я не хотел бы говорить много. Потому что там трагедия в семье. Я просто очень переживаю, что это произошло. Сочувствую и сожалею. О талантливых людях, которые уходят… Я снимался в его картине «Бедная Саша». Мы плотно общались. И за этот фильм он получил ТЭФИ, а я… Нет, не буду про себя. А это высшая награда! Светлая ему память!», — прокомментировал Александр Збруев.
фото: Тигран Кеосаян и Гарик Мартиросян
«Кеосаян был трудоголиком, у него всё время возникали какие-то идеи. Все то, что он воплощал, всегда было интересно. [Его уход] — это, конечно, ужасно. Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз, и он был удивительным человеком. Огромная печаль, к сожалению, не вернули его из этой комы. Это ужасно для близких, родных и товарищей, которые остаются в этой профессии. Низкий поклон ему за то, что он был и есть в этой жизни. Все то, что он делал, было замечательно и радостно», — вспомнил Гарик Мартиросян.
фото: Евгений Петросян
Также своими воспоминаниями о покойном поделился юморист Евгений Петросян: «Когда мы встречались с Тиграном, мы старались друг друга рассмешить, как бы, даря друг другу хорошее настроение. А сегодня получилось всё наоборот: трагедия утраты Тиграна Кеосаяна пронзила мне сердце, хоть мы все знали, и я в том числе, что надежда слабая. Но мне хотелось верить, и я верил, что он победит. Наша страна его очень любила. Она видела в нём защитника, остроумного человека, талантливого режиссёра, замечательного мужа и чувствовала его горячее сердце. Вот, уж действительно, безвременно… Я поймал себя на мысли о том, что его яркая, зубастая телепередача [«Международная пилорама»] до сих пор поздно вечером каждую субботу рефлекторно тянет меня включить телевизор. Но, увы!»
И режиссёр Фёдор Бондарчук: «Тигран для меня — символ эпохи смелости, времени, когда можно было пробовать все. Мы были молоды, мы хотели творить: снимались в проектах друг друга, «на коленке» делали клипы и короткие метры и горели кино».
