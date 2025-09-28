Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах

28 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
28 сентября 2025
Рузиль Минекаев украсил обложку сентябрьского номера журнала "Собака", для которого дал ультра-лаконичное интервью писателю Роберту Гараеву. Из интервью мы узнали, что за 2 года с момента стремительного карьерного взлёта актёр осуществил свою мечту и купил трёхкомнатную квартиру. А вот с поршем решил повременить, поняв, что это «не базовый минимум, а роскошный максимум».

«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах

Инфоповодом к интервью стал выход сериала «Москва слезам не верит», с которого официально началась эра ностальгии по 2000-м в кино. Рузилю досталась роль сына главной героини, запавшего на мамину подругу. А поскольку всё это ещё и мюзикл, актёру, окончившему музыкальную школу без особых успехов, довелось спеть. Но Рузиль выдержал интригу и не стал раскрывать подробностей. Обсуждая фотосессию, снятую в духе "Тайлер Дерден на рейве", 26-летний актёр признался, что сам никогда не бывал на рейвах. «О рейвах я узнал только в 2019 году, когда посту­пил в мастерскую Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе после учебы в Казанском те­атральном училище и переехал в Москву. До переезда я не особо был в курсе, что люди собирают­ся, чтобы послушать электронную музы­ку. Но мои одногруппники из ГИТИСа на рейвы ходили. Я хотел, но у меня не было времени: параллельно с учебой надо было подрабатывать, чтобы на что-то жить».

«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах

Также Рузиль и Роберт поговорили о «Слове пацана», неожиданной славе, количестве подписчиков в соцсетях и хейте. Последнего больше всего досталось жене Рузиля, Азизе, наличие которой разрушало образ мятежного школьника в глазах юных поклонниц. «Думаю, многие были расстроены, что на самом деле я — не тот романтичный школьник из сериала. Но сейчас те, кто строил какие-то иллюзии относительно меня, отвали­лись. Остались те, кому интересно фолловить мою реальную жизнь. А она очень простая: я показываю, как пытаюсь сам установить во­донагреватель в квартире, первый раз пробую чернику, которую мы нашли в лесу прямо во время съёмок, или гуляю с Азизой по Москве».

«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах

За последние два года Рузиль отрастил панцирь и выработал иммунитет к хейту: «Для меня хейт — это про­сто белый шум. Я сам объективно могу оценить, плохая работа или хорошая. Если я верю в то, что всё получилось, то чужие комментарии меня точно не переубедят».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Sveta_21Ermolova   29.09.2025 - 18:03
НЕ плохо так, за 2 года заработать на трёшку. Реально повезло засветиться в сериалах и фильмах, которые оказались на писке популярности. читать далее>>
№ 2
Наталья Курилова   28.09.2025 - 17:16
Конечно не переубедят, но любые комментарии являются проявлением интереса, по крайней мере, большинство артистов думают именно так, а потому рады любой строчке в свой адрес. Думаю, Рузиль не является исключением. читать далее>>
№ 1
Ната Мэн   28.09.2025 - 13:51
Красивый мальчик! И талантливый! Дай бог ему хороших проектов и режиссеров! читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Новая Москва: о чем мечтают и о чем поют в сериале Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова
«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве
«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе
«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности
Рузиль Минекаев: «Я сразу понял, что это будет просто пушка!»
персоны
Рузиль МинекаевАзиза МинекаеваИосиф Райхельгауз
фильмы
Москва слезам не верит. Все только начинаетсяСлово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах фотографии
«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах фотографии
«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах фотографии
«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

День рождения >>

Севастьян Бугаев
Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Елизавета Моряк
Павел Попов
Анастасия Рысева
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Моника Беллуччи
Энтони Делон
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Грейстон Холт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram