«Хейт — это белый шум»: Рузиль Минекаев о славе, критике и рейвах

Рузиль Минекаев
украсил обложку сентябрьского номера журнала "Собака"
, для которого дал ультра-лаконичное интервью писателю Роберту Гараеву
. Из интервью мы узнали, что за 2 года с момента стремительного карьерного взлёта актёр осуществил свою мечту и купил трёхкомнатную квартиру. А вот с поршем решил повременить, поняв, что это «не базовый минимум, а роскошный максимум»
.
Инфоповодом к интервью стал выход сериала «Москва слезам не верит»
, с которого официально началась эра ностальгии по 2000-м
в кино. Рузилю досталась роль сына главной героини, запавшего на мамину подругу. А поскольку всё это ещё и мюзикл, актёру, окончившему музыкальную школу без особых успехов, довелось спеть. Но Рузиль выдержал интригу и не стал раскрывать подробностей. Обсуждая фотосессию, снятую в духе "Тайлер Дерден
на рейве", 26-летний актёр признался, что сам никогда не бывал на рейвах. «О рейвах я узнал только в 2019 году, когда поступил в мастерскую Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе после учебы в Казанском театральном училище и переехал в Москву. До переезда я не особо был в курсе, что люди собираются, чтобы послушать электронную музыку. Но мои одногруппники из ГИТИСа на рейвы ходили. Я хотел, но у меня не было времени: параллельно с учебой надо было подрабатывать, чтобы на что-то жить».
Также Рузиль и Роберт поговорили о «Слове пацана»
, неожиданной славе, количестве подписчиков в соцсетях и хейте. Последнего больше всего досталось жене Рузиля, Азизе
, наличие которой
разрушало образ мятежного школьника в глазах юных поклонниц. «Думаю, многие были расстроены, что на самом деле я — не тот романтичный школьник из сериала. Но сейчас те, кто строил какие-то иллюзии относительно меня, отвалились. Остались те, кому интересно фолловить мою реальную жизнь. А она очень простая: я показываю, как пытаюсь сам установить водонагреватель в квартире, первый раз пробую чернику, которую мы нашли в лесу прямо во время съёмок, или гуляю с Азизой по Москве».
За последние два года Рузиль отрастил панцирь и выработал иммунитет к хейту: «Для меня хейт — это просто белый шум. Я сам объективно могу оценить, плохая работа или хорошая. Если я верю в то, что всё получилось, то чужие комментарии меня точно не переубедят».
