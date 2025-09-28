Кино-Театр.Ру
Наконец-то: Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

28 сентября
2025 год

28 сентября 2025
Свершилось! 33-летняя Селена Гомес и 37-летний Бенни Бланко скрепили свой союз узами брака. Об этом Селена сама сообщила в соцсетях, опубликовав серию снимков со свадьбы. Молодожёны пообещали любить друг друга в горе и в радости в одном из поместий в Санта-Барбаре в узком кругу 170 гостей. Среди которых были феномен американского шоу-бизнеса Тейлор Свифт, Стив Мартин, Мартин Шорт, Пол Радд, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

Селена и Бенни подтвердили слухи о своём романе в 2023 году, вызвав шквал неодобрительных комментариев: публику расстраивало, что артистка связалась с таким "неказистым" мужчиной. Но влюблённые отважно пронесли своё светлое и большое чувство сквозь грязную пену чужих мнений и объявили о помолвке в декабре 2024 года. В сентябре того же года Селена призналась в интервью изданию "Vanity Fair", что не может сама выносить и родить ребёнка. Но планирует обзавестись семьёй к 35 годам. Что ж, пока всё идёт по плану, а мы желаем счастья молодым!

№ 2
Дмитрий А. Мишин   29.09.2025 - 17:53
Поздравляю. Знаем, у неё куча болезней, хоть так и не кажется. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   28.09.2025 - 18:09
Ну это ещё и не "наконец-то", бывает молодые люди по 10 лет живут вместе без женитьбы и всё норм у них. читать далее>>
Всего сообщений: 2
