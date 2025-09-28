Наконец-то: Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

Свершилось! 33-летняя Селена Гомес
и 37-летний Бенни Бланко
скрепили свой союз узами брака. Об этом Селена сама сообщила в соцсетях, опубликовав серию снимков со свадьбы. Молодожёны пообещали любить друг друга в горе и в радости в одном из поместий в Санта-Барбаре в узком кругу 170 гостей. Среди которых были
феномен американского шоу-бизнеса Тейлор Свифт
, Стив Мартин
, Мартин Шорт
, Пол Радд
, Пэрис Хилтон
и другие знаменитости.
Селена и Бенни подтвердили слухи о своём романе в 2023 году, вызвав шквал неодобрительных комментариев: публику расстраивало, что артистка связалась с таким "неказистым" мужчиной. Но влюблённые отважно пронесли своё светлое и большое чувство сквозь грязную пену чужих мнений и объявили
о помолвке в декабре 2024 года. В сентябре того же года Селена призналась
в интервью изданию "Vanity Fair", что не может сама выносить и родить ребёнка. Но планирует обзавестись семьёй к 35 годам. Что ж, пока всё идёт по плану, а мы желаем счастья молодым!
