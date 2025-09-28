Отдел кадров: Майли Сайрус, Ева Грин и Кирстен Данст

Кино-Театр.Ру
28 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
28 сентября 2025
Вот и подошёл к концу сентябрь, и нам только и остаётся, что смотреть на яркие снимки для глянца и рекламы. На которых за последние две недели побывали Марк Эйдельштейн, Кирстен Данст, Эбби Ли Кершоу, Натали Портман, Джиллиан Андерсон, Дакота и Эль Фаннинг, Рианна, Джулия Гарнер, Вики Крипс, Мадонна, Лили Джеймс, Изабель Юппер, Майя Хоук, Майли Сайрус, Джуд Лоу, Ева Грин и кое-кто ещё.

фото: Марк Эйдельштейн для журнала GQ Portugal

фото: Кирстен Данст для журнала Another Magazine

фото: Эбби Ли Кершоу для журнала Vogue Australia

фото: Натали Портман для журнала Elle France

фото: Джиллиан Андерсон для журнала Heroine Magazine

фото: Эмма Томпсон для британского издания GQ

фото: Дакота и Эль Фаннинг для журнала Vanity Fair

фото: Эль Фаннинг для журнала Vanity Fair

фото: Рианна для журнала HommeGirls

фото: Джулия Гарнер для POP Magazine

фото: Вики Крипс для журнала Cultured Magazine

фото: Мадонна для запретграма

фото: Лили Джеймс для журнала для Defined Magazine

фото: Изабель Юппер для журнала A Rabbit’s Foot Issue 12

фото: Майя Хоук для журнала Autre Magazine

фото: Майли Сайрус для журнала CR Fashion Book

фото: Джуд Лоу для журнала Document

фото: Ева Грин в рекламной кампании Roger Vivier Fall/Winter 2025

Больше фотографий в нашей галерее.
№ 1
Yanina Sokolova   28.09.2025 - 21:44
Ну наш Марик как всегда выделился. Он что не вылазит с фотосессий. Зачем то напялил крылья на голову и ошейник. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Поиск по меткам
красотарекламастиль
персоны
Джейсон АйзексДжиллиан АндерсонДжулия ГарнерЭндрю ГарфилдЕва ГринКирстен ДанстЛили ДжеймсВики КрипсЭбби ЛиДжуд ЛоуМадоннаНатали ПортманУилл ПоултерРианнаМайли СайрусЭмма ТомпсонДакота ФаннингЭль ФаннингМайя ХоукМарк ЭйдельштейнИзабель Юппер

