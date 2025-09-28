Отдел кадров: Майли Сайрус, Ева Грин и Кирстен Данст

Вот и подошёл к концу сентябрь, и нам только и остаётся, что смотреть на яркие снимки для глянца и рекламы. На которых за последние две недели побывали Марк Эйдельштейн
, Кирстен Данст
, Эбби Ли Кершоу
, Натали Портман
, Джиллиан Андерсон
, Дакота
и Эль Фаннинг
, Рианна
, Джулия Гарнер
, Вики Крипс
, Мадонна
, Лили Джеймс
, Изабель Юппер
, Майя Хоук
, Майли Сайрус
, Джуд Лоу
, Ева Грин
и кое-кто ещё.
фото: Марк Эйдельштейн для журнала GQ Portugal
фото: Кирстен Данст для журнала Another Magazine
фото: Эбби Ли Кершоу для журнала Vogue Australia
фото: Натали Портман для журнала Elle France
фото: Джиллиан Андерсон для журнала Heroine Magazine
фото: Эмма Томпсон для британского издания GQ
фото: Дакота и Эль Фаннинг для журнала Vanity Fair
фото: Эль Фаннинг для журнала Vanity Fair
фото: Рианна для журнала HommeGirls
фото: Джулия Гарнер для POP Magazine
фото: Вики Крипс для журнала Cultured Magazine
фото: Мадонна для запретграма
фото: Лили Джеймс для журнала для Defined Magazine
фото: Изабель Юппер для журнала A Rabbit’s Foot Issue 12
фото: Майя Хоук для журнала Autre Magazine
фото: Майли Сайрус для журнала CR Fashion Book
фото: Джуд Лоу для журнала Document
фото: Ева Грин в рекламной кампании Roger Vivier Fall/Winter 2025
