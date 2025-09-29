«Он меня послал сразу»: Павел Прилучный о встрече с Леонидом Якубовичем

Кино-Театр.Ру
29 сентября
2025 год

29 сентября 2025
Павел Прилучный 20 лет в профессии, и все 20 лет он считается секс-символом и одним из самых популярных артистов. Но эти регалии не помогают актёру расслабиться, о чём свидетельствуют его вечно сжатые челюсти. Вот и во время интервью журналу «OK!» актёр чувствовал себя поначалу очень скованно. А всё из-за необоримой самокритичности.

«Я чересчур к себе критично отношусь. Именно в фотосъёмке я себя неуверенно чувствую. Как только фотограф начал подсказывать, что делать, то я включился, а когда нужно бездушно стоять или самому себе придумывать что-то — я чувствую себя некомфортно. Но это именно в фотосъёмках. Раньше я мог закрываться, избегать таких историй, мог даже с людьми не фотографироваться».

Заговорив о собственной нелюдимости, Прилучный вспомнил забавный случай. «У меня была ситуация, когда я только приехал в Москву в начале 2000-х. Я шёл по Камергерском переулку, навстречу мне — Леонид Аркадьевич Якубович. На тот момент, когда мы все привыкли смотреть шоу «Поле чудес» каждую пятницу, он был словно член семьи, и я подошел к нему и так абсолютно непосредственно сказал: «Лёня!», а он меня послал сразу. Мне стало так обидно... Но его понять можно, он уже тогда был очень популярен — мало кто мог спокойно пройти мимо».
