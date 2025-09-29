«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях

Жизнь Павла Прилучного
полна обмана, подстав и предательств. На этом фоне актёр берёт новые высоты циничности и не доверяет никому. Но зато обожжённое сердце и зарубцевавшаяся кожа позволяют Павлу с юмором относиться к происходящему вокруг.
«Я, становясь циничнее, больше с юмором начинаю ко всему относиться, через эту призму смотрю. На самом деле это и моя проблема: я открыт до сих пор. Люди этим пользуются, подставляют постоянно. Они понимают, что ты им открываешься, доверяешься, и сразу напакостят тебе обязательно»
, — возмутился Павел в интервью журналу "OK!"
.
«За последнее время я что-то растерял веру в людей... Вот с ремонтом ситуация. Я понимаю, что человека нужно постоянно проверять пошагово, иначе будут тебе врать, как мой герой из «Винограда». Вообще, для жизни проще, наверное, жить, когда ты больше открыт, чем закрыт. А циничность у меня в крови с самого детства — я всегда был таким, а сейчас ещё больше, но уже с юмором. Если всё всерьез воспринимать, можно сойти с ума»
.
Единственный, кто заслуживает доверия Павла — его супруга Зепюр
. Которую он любит за красоту, преданность, чувство юмора, сексуальность и обаяние. И в целом, Зепюр, по словам Павла, безупречна. Но есть у неё одно качество, которое подсвечивает проблему самого Павла: «Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а её заставляю тоже я, а не она себя».
