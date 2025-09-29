Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях

29 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
29 сентября 2025
Жизнь Павла Прилучного полна обмана, подстав и предательств. На этом фоне актёр берёт новые высоты циничности и не доверяет никому. Но зато обожжённое сердце и зарубцевавшаяся кожа позволяют Павлу с юмором относиться к происходящему вокруг.

«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях

«Я, становясь циничнее, больше с юмором начинаю ко всему относиться, через эту призму смотрю. На самом деле это и моя проблема: я открыт до сих пор. Люди этим пользуются, подставляют постоянно. Они понимают, что ты им открываешься, доверяешься, и сразу напакостят тебе обязательно», — возмутился Павел в интервью журналу "OK!".

«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях

«За последнее время я что-то растерял веру в людей... Вот с ремонтом ситуация. Я понимаю, что человека нужно постоянно проверять пошагово, иначе будут тебе врать, как мой герой из «Винограда». Вообще, для жизни проще, наверное, жить, когда ты больше открыт, чем закрыт. А циничность у меня в крови с самого детства — я всегда был таким, а сейчас ещё больше, но уже с юмором. Если всё всерьез воспринимать, можно сойти с ума».

«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях

Единственный, кто заслуживает доверия Павла — его супруга Зепюр. Которую он любит за красоту, преданность, чувство юмора, сексуальность и обаяние. И в целом, Зепюр, по словам Павла, безупречна. Но есть у неё одно качество, которое подсвечивает проблему самого Павла: «Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а её заставляю тоже я, а не она себя».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он меня послал сразу»: Павел Прилучный о встрече с Леонидом Якубовичем
Поиск по меткам
откровение
персоны
Зепюр ПрилучнаяПавел Прилучный

фотографии >>
«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях фотографии
«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях фотографии
«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях фотографии
«Люди подставляют постоянно»: Павел Прилучный разочаровался в людях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.
Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Влад Коноплёв
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Наташа Грегсон Вагнер
Милен Демонжо
Закари Ливай
Стив Форрест
Анита Экберг
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен