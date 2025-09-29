Кино-Театр.Ру
«Половина моих одноклассников сидит, кто-то умер»: Павел Прилучный рассказал о родном городе

29 сентября
2025 год

29 сентября 2025
Павел Прилучный родился в Казахстане, после смерти отца переехал в город Бердск Новосибирской области, а уже оттуда поехал на штурм Москвы. С момента своего переезда в Москву Павел побывал в Бердске только один раз и увидел депрессивную картину застоя.

«Это было где-то лет пять назад. Мы проезжали мимо и заехали. Я хочу сказать, что там ничего не изменилось, ничего не построилось, даже дома те же — того же цвета и с теми же воротами. И люди такие же, абсолютно. Половина моих одноклассников сидит, кто-то умер. Единственное, я просто офигел, когда встретил свою одноклассницу в кино. У неё был небольшой эпизод в фильме «Мажор». Она подошла ко мне и говорит: «Ой, Паш, привет, а ты помнишь меня?» Я такой: «ЧТО?!» А мы с детского сада с ней были знакомы, у меня даже любовь какая-то к ней была, она очень красивая была, высокая. Я помню, что мы хорошо дружили. Я был очень удивлен тогда», — рассказал Павел в интервью журналу "OK!".

Впрочем, деградировали не только одноклассники, но и некоторые однокурсники, глядя на которых Павел ощущает прилив энергии на пути к спортзалу: «Вокруг много меняется. Мои однокурсники даже по театральному — я поражаюсь, насколько сильно они изменились. Кто-то перестал следить за собой, кто-то снаркоманился — это пугает. Зато меня заставляет двигаться дальше».

Но в этом изменчивом мире, где кто-то умер, кто-то сел, а кто-то "сторчался", у Павла осталась пара старинных товарищей, которые помнят его ещё никому не известным мальчишкой. «У меня есть друзья, с которыми мы общаемся больше 25 лет, до сих пор каждый Новый год встречаем вместе. Один — полицейский, второй — клоун, работал в «Цирке дю солей». Один — очень творческий, второй — абсолютно нет, но это моя опора, они меня всегда поддержат: если будет какая-то проблема, то мы все съедемся и будем решать, наводить порядок».
№ 2
Sveta_21Ermolova   29.09.2025 - 17:43
Да конечно, опустил Паша своих одноклассников вот так обозначив, что "кто-то снаркоманился, кто-то изменился внешне что даёт мне сил и прилив энергии ходить в спортзал". читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   29.09.2025 - 17:43
Как и в других городах. Зачем что-то менять и строить)) Это же не Москва. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
