Маргарита Симоньян, Владимир Машков и Иван Охлобыстин простились с Тиграном Кеосаяном

анонс

Неделя моды в Милане: Деми Мур, Гвинет Пэлтроу и Шейлин Вудли

Дайджест модных съёмок для глянца и рекламы

28 сентября

Наконец-то: Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

А то мы уже начали сомневаться в серьёзности их намерений