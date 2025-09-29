Кино-Театр.Ру
Маргарита Симоньян, Владимир Машков и Иван Охлобыстин простились с Тиграном Кеосаяном

29 сентября
2025 год

29 сентября 2025
28 сентября в Армянской апостольской церкви в Москве прошла церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, который скончался 26 сентября. Вдова режиссёра, телеведущая и сценаристка Маргарита Симоньян заранее предупредила о том, что на входе на территорию церкви будет работать усиленная охрана. Проводить режиссёра в последний путь пришли друзья и коллеги Николай Цискаридзе, Филипп Киркоров, Константин Эрнст, Тина Канделаки, Фёдор Добронравов, Евгений Петросян, Владимир Машков, Стивен Сигал, Юрий Стоянов и многие другие.

фото: Маргарита Симоньян

фото: Филипп Киркоров

фото: Карен Шахназаров, Лолита Милявская и Фёдор Добронравов

Лолита Милявская призналась, что гораздо больше общалась с режиссёром в пору безызвестности. «Когда мы были нищими, мы все были добрыми. Я его помню именно таким, мягким, добрым, талантливым. Так бывает, что судьба тебя разводит. Мы после этого больше общались с Алёнушкой».

фото: Игорь Угольников

«Вот ушёл человек-праздник. И я это ощущаю. Маргоша сотворила подвиг, удерживая его, стараясь вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами, а теперь она растит его детей и продолжает их общее дело», — резюмировал Игорь Угольников.

фото: Лариса Долина

«Я честно надеялась на то, что он выберется из этого кошмара. Я была у него и видела его глаза. И почему-то у меня надежда была до последнего. Я молилась за него», — призналась Лариса Долина.

фото: Иван Охлобыстин

«Мне довольно сложно объективно рассуждать о Тигране. Он родной человек. Мы с ним учились в одном институте, он однокурсник. Рядом шли всю нашу сознательную жизнь. И Риту я очень люблю. И тысячу лет её тоже знаю. Что тут поверх этого можно сказать? Родной человек. Бесконечно талантливый. Очень жертвенный. Верный своей компании», — поделился воспоминаниями Иван Охлобыстин.

фото: Константин Эрнст

фото: Стивен Сигал

фото: Фёдор Бондарчук

фото: Фёдор и Иван Добронравовы

фото: Евгений Петросян

фото: Тина Канделаки

фото: Владимир Машков

фото: Татьяна Навка

фото: Николай Цискаридзе
