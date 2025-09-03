Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака

61-летний Михаил Ефремов снова свободен (если кому-то это интересно) — актёр официально развёлся со своей пятой женой, звукорежиссёром Софьей Кругликовой. Но впереди бывших супругов ждёт процедура раздела совместно нажитого имущества: двух квартир в центре Москвы, дома в Юрмале и ещё кое-какой недвижимости в Москве и Подмосковье.
фото: Анна-Мария Ефремова, Софья Кругликова с сыном Борисом и Михаил с дочерьми Надеждой и Верой
О расставании Михаила и Софьи стало известно в июле этого года, когда информация просочилась в телеграм-каналы. В браке у Михаила и Софьи родились трое детей: 21-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис. О точной причине расставания супругов ничего не известно, но в прессе гуляли сплетни о связи Михаила с актрисой Дарьей Белоусовой, которая якобы навещала актёра в колонии.
