Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака

3 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2025
61-летний Михаил Ефремов снова свободен (если кому-то это интересно) — актёр официально развёлся со своей пятой женой, звукорежиссёром Софьей Кругликовой. Но впереди бывших супругов ждёт процедура раздела совместно нажитого имущества: двух квартир в центре Москвы, дома в Юрмале и ещё кое-какой недвижимости в Москве и Подмосковье.

Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака

Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака
фото: Анна-Мария Ефремова, Софья Кругликова с сыном Борисом и Михаил с дочерьми Надеждой и Верой

О расставании Михаила и Софьи стало известно в июле этого года, когда информация просочилась в телеграм-каналы. В браке у Михаила и Софьи родились трое детей: 21-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис. О точной причине расставания супругов ничего не известно, но в прессе гуляли сплетни о связи Михаила с актрисой Дарьей Белоусовой, которая якобы навещала актёра в колонии.

Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака
фото: Вера Ефремова
