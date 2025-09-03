Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака

что почитать?

Обзор сериалов Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября «Олдскул» и другие российские многосерийные фильмы про школу

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 3 сентября, 20:00, РЕН ТВ

Главная тема Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии Кинопутешествие по винным регионам с дегустаторами, виноделами и просто любителями выпить

Лайфстайл Снова в школу: Екатерина Волкова, Виктория Исакова и Иван Ургант Как звездные родители провели первый день нового учебного года