Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс

3 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2025
1 сентября дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва Мила пошла в первый класс. Её старшая сестра Анна, которая сама недавно стала мамой, поделилась фотографией девочки в соцсетях: «Милочка пошла в школу. Как быстро летит время! Пусть её школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — подписала Анна фотографию.

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс
фото: Мила Чернышёва и Анна Заворотнюк

Мила, единственная общая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва, появилась на свет незадолго до того, как стало известно о болезни Анастасии. До недавнего времени Пётр оберегал Милу от публичности, девочку можно было увидеть только на льду с Петром во время ледовых шоу с его участием.

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс
версия для печати

Самое интересное

трейлер: "Служебный роман. Наше время": дождались >>
«Я больше не боюсь»
«Проклятие спящих»
"Артефакт" уходит в "отрыв"
«Каспий 24»
«Провокатор»

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   3.09.2025 - 17:27
Мог и не прятать, как будто есть о чем сплетничать и как-то мешать ребенку жить. Совсем еще юной. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца
История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва
Поиск по меткам
дети
персоны
Анастасия ЗаворотнюкАнна Стрюкова

фотографии >>
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс фотографии
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс фотографии
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс фотографии
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Гаррет Хедлунд
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?