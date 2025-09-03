Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва пошла в первый класс

1 сентября дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва Мила пошла в первый класс. Её старшая сестра Анна, которая сама недавно стала мамой, поделилась фотографией девочки в соцсетях: «Милочка пошла в школу. Как быстро летит время! Пусть её школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий», — подписала Анна фотографию.
фото: Мила Чернышёва и Анна Заворотнюк
Мила, единственная общая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва, появилась на свет незадолго до того, как стало известно о болезни Анастасии. До недавнего времени Пётр оберегал Милу от публичности, девочку можно было увидеть только на льду с Петром во время ледовых шоу с его участием.
обсуждение >>