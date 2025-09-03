Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред

3 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2025
82-й Каннский кинофестиваль подходит к концу, и под занавес зрители увидели фильм Моны Фаствольд «Завещание Анны Ли» — музыкальный байопик об основательнице секты шейкеров. Фильм представили актрисы Аманда Сейфред и Томасин Маккензи. А среди зрителей картины была замечена Стейси Мартин.

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Аманда Сейфред

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Томасин Маккензи

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Стэйси Мартин

Ещё один байопик — драму Бенни Сэфди «Крушащая машина» — представили Эмили Блант и Дуэйн Джонсон.

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Эмили Блант

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Дуэйн Джонсон

После многолетнего перерыва оскароносная Кэтрин Бигелоу представила на суд публики очередной политический триллер «Дом динамита», который зрителям представили исполнители главных ролей Ребекка Фергюсон и Идрис Эльба. А среди гостей премьеры промелькнула Вера Брежнева.

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Кэтрин Бигелоу

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Идрис Эльба

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Вера Брежнева

Помимо премьер гостей фестиваля занимали всевозможными ассамблеями, одной из которых стал традиционный благотворительный гала-ужин amFAR. На ужине побывали Пэрис Джексон и Джуд Лоу.

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Пэрис Джексон

Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред
фото: Джуд Лоу и Джулиан Шнабель
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Крушащая машина». Трейлер на английском языке >>
«Круиз по джунглям». Отрывок №3
«Переполненная комната»
«Круиз по джунглям». Трейлер №2
«Переполненная комната». Трейлер на английском языке
«Шерлок Холмс: Игра теней»

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   3.09.2025 - 21:19
У Эмили Блант такое изысканное платье, её очень идёт, прямо по фигуре. А глянув на Брежневу я даже испугалась - фотограф видим неудачно отснял кадр, такое ощущение что у Веры нету ноги. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекВенецияпремьерастиль
персоны
Кэтрин БигелоуЭмили БлантВера БрежневаПэрис ДжексонДуэйн ДжонсонСофия КарсонГрета ЛиДжуд ЛоуТомасин МаккензиСтэйси МартинАманда СайфредБенни СэфдиМона ФастволдРебекка ФергюсонДжаред ХаррисДжулиан ШнабельИдрис Эльба
фильмы
Дом из динамитаЗавещание Энн ЛиКрушащая машина

фотографии >>
Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред фотографии
Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред фотографии
Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред фотографии
Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Гаррет Хедлунд
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?