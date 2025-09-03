Венецианский кинофестиваль: Вера Брежнева, Эмили Блант и Аманда Сейфред

82-й Каннский кинофестиваль подходит к концу, и под занавес зрители увидели фильм Моны Фаствольд «Завещание Анны Ли»
— музыкальный байопик об основательнице секты шейкеров. Фильм представили актрисы Аманда Сейфред
и Томасин Маккензи
. А среди зрителей картины была замечена Стейси Мартин
.
фото: Аманда Сейфред
фото: Томасин Маккензи
фото: Стэйси Мартин
Ещё один байопик — драму Бенни Сэфди «Крушащая машина»
— представили Эмили Блант
и Дуэйн Джонсон
.
фото: Эмили Блант
фото: Дуэйн Джонсон
После многолетнего перерыва оскароносная Кэтрин Бигелоу
представила на суд публики очередной политический триллер «Дом динамита»
, который зрителям представили исполнители главных ролей Ребекка Фергюсон
и Идрис Эльба
. А среди гостей премьеры промелькнула Вера Брежнева
.
фото: Кэтрин Бигелоу
фото: Идрис Эльба
фото: Вера Брежнева
Помимо премьер гостей фестиваля занимали всевозможными ассамблеями, одной из которых стал традиционный благотворительный гала-ужин amFAR. На ужине побывали Пэрис Джексон
и Джуд Лоу
.
фото: Пэрис Джексон фото: Джуд Лоу и Джулиан Шнабель
обсуждение >>