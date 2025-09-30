Кино-Театр.Ру
Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
8 августа 49-летний Павел Деревянко покончил с холостяцкой жизнью и женился на своей возлюбленной Зое Фуць, которая взяла его фамилию. Выждав полтора месяца, молодожёны дали совместное интервью журналу "OK!", в котором рассказали о своём знакомстве, расставаниях и свадьбе.

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

К этому волнующему событию влюбленные шли четыре года, и по словам Зои, Павел вовсе не хотел жениться, так как давно похоронил эту идею: «Я готов был, но когда-то давно, а потом просто это не нужно стало никому. Я думаю, что никогда не женюсь. Потому что я не видел девушки, которая может быть рядом со мной, с которой я могу связать свою жизнь. Всё очень быстро надоедало, была некая пресыщенность. Я понимал, что уже вряд ли встречу родного человека», — признался Павел.

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

Павел и Зоя познакомились в соцсети. Зоя увидела Павла в «Беспринципных», очаровалась и оставила комментарий под одной из его фотографий в запретграме. А Павел, как выяснилось, комментарии почитывает, особенно комплиментарные. И очень даже обращает внимание на то, кто их оставляет. Увидев комментарий от сногсшибательной девушки, актёр тут же написал ей личное сообщение и завязалась крепкая дружба по переписке, которая длилась почти год. Павел и Зоя никак не могли выйти в оффлайн из-за не совпадающих графиков, но в какой-то момент у Зои получилось выкроить время и приехать познакомиться с Пашей лично на съёмки второго сезона «Беспринципных». У них завязалось "тёплое общение", переросшее в роман. Но провстречавшись с Зоей пять месяцев, Паша понял, что что-то не то и предложил расстаться, сам не очень понимая, почему. «Он мне тогда разбил сердце, я уже чуть-чуть подпривыкла к нему, и было неожиданно такое услышать», — вспоминает Зоя. «Просто Паша понимал, что всё серьёзно становится, и эта серьёзность его пугала. Он понимал, что вот сейчас надо будет расстаться со всем его «отрядом», который стоит к нему в очереди. В общем, я ушла от него дрожащими ногами и недельку поплакала».

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

И лишь через год они возобновили общение по переписке. И снова Паша предложил встречаться, а потом снова передумал. «Я опять вижу, что он со всеми девушками флиртует, мне это не понравилось, я говорю, что мне это не подходит. Он даже не сказал: «Расстаёмся». Это я ему сказала, что мне так не подходит. И мы неделю из-за этого не общались. Ругались будто бы. Неделю мы не общались, потом он решил со мной поговорить, я думала, он хочет что-то уладить, а он приходит и говорит: «Я не знаю, как быть».

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

И как это часто бывает в мексиканских сериалах, влюблённые снова расстались. А потом, по закону жанра, сошлись — именно в тот момент, когда Зоя, вместо того, чтобы тихо плакать у окна, поехала на Бали заниматься погружениями под воду. И пока она освобождала разум и тело от страданий, Деревянко вдруг по ней заскучал и позвал её с собой в Грузию. И там-то его и осенило: «В Грузии я понял: «Ты что, идиот? Вот моя Зоя! В смысле, что ты ищешь? Всё же есть!» И признался в славном городе Тбилиси Зое в любви.

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

И с тех пор (а это было два года назад) Паша перестал метаться и понял, что ему нужна только Зоя. А Зоя всё с самого начала прекрасно понимала, и Паше крупно повезло, что у неё хватило терпения на его эмоциональное "ча-ча-ча" с обязательным элементом "шаг вперёд, два шага назад". Когда Паша понял, что хочет окольцеваться, он ещё раз повёз Зою в Грузию — чтобы не было сомнений, ведь этот город прочищает сердце и мозги. «Паша там первый раз сделал мне предложение, 7 марта. Но он там потерял помолвочное кольцо. Оказалось, что он положил его в карман одной куртки, а надел другую. Искал в этой куртке — а нет кольца. Куртка с кольцом дома осталась. В итоге мне надели пластиковое кольцо. Паша решил делать мне предложение — значит, нужно кольцо! Я согласилась. Потом мне сделали второе предложение — в Таганроге». Ну а третье предложение руки и сердца наблюдали уже все посетители стадиона "Динамо".

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

«Я человек многосочиненный, мне нужен человек тоже интересный. Именно в Зое собралось то огромное количество маленьких камешков и кирпичиков, которые сложились в большое здание. Я понял, что мне с ней хорошо и спокойно. И за два последних года она меня как-то так прикрутила, что я тихо стою рядышком с ней. Я понимал, что я сам по себе сильный, но и слабый. И она такая же. Я увидел эту перспективу, когда мы будем вместе: помимо того что нам интересно вместе и нас многое объединяет, эта сила наша учетверится».

Несмотря на то, что Зоя уже побывала замужем и родила двоих сыновей, ей очень хотелось настоящую пышную свадьбу. «Я думал: «Может, потом как-нибудь», — но я же вижу, как ей важно, чтобы всё случилось. Я, как порядочный человек, должен был соответствовать. Я сначала говорил, что давай через годик, может. Потом думаю: «Ай, ладно, давай».

Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе

Торжество состоялось в яхт-клубе «Фарватер» в Пирогово. «Я бывал на нескольких свадьбах и видел, какой это стресс для жениха. Для меня свадьба связана со стрессом. А Зоя мне говорит: «Не волнуйся, я всё сделаю!» — и она всё сделала сама».
