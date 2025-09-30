Кино-Театр.Ру
Котопушкин: Софья Синицына, Аскар Нигамедзянов и Алиса Конашенкова

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
28 сентября в кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера семейного фильма «Мой друг, кот и Пушкин» — доброй и глубокой истории о том, как важно верить в своего ребенка. Среди гостей премьеры были режиссер Алена Михайлова, актриса фильма Алиса Конашенкова, а также Софья Синицына с дочерью Мией от Павла Табакова, Аскар Нигамедзянов, Анна Изотова, Жан Просянов с детьми и другие.

фото: Софья Синицына с дочерью Мией

фото: Алиса Конашенкова

фото: Анна Изотова

фото: Аскар Нигамедзянов

фото: Алена Михайлова и кот-актер

фото: Леон Тафара

фото: Александр Велединский с дочерью Лидией

фото: Вера Бирюкова

фото: Алена Званцова

фото: Жан Просянов с детьми

В широкий прокат фильм «Мой друг, кот и Пушкин» выходит уже 2 октября.

«Мой друг, кот и Пушкин»
