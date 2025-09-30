Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Городничий впервые стал отцом

30 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
30 сентября 2025
На днях 30-летний Сергей Городничий, известный по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь», впервые стал отцом. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав видео из родильного дома.

Сергей Городничий впервые стал отцом

У актера и его супруги Валерии Родиной родился сын: «23.09.2025 мы стали родителями Городничего Льва Сергеевича», — подписал Сергей видео. Он присутствовал во время родов, поддерживая супругу, а когда малыш появился на свет, не смог сдержать слез.

Сергей Городничий впервые стал отцом

Сергей Городничий впервые стал отцом

Сергей Городничий впервые стал отцом

Сергей Городничий впервые стал отцом

Валерия и Сергей познакомились на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором Городничий сыграл главную роль Лехи Данилина. Валерия на проекте работала помощницей ассистента по актерам. В июне этого года они сыграли свадьбу.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях
«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе
«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку
Сергей Городничий женился
«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях
Поиск по меткам
дети
персоны
Сергей Городничий
фильмы
Ландыши. Такая нежная любовь

фотографии >>
Сергей Городничий впервые стал отцом фотографии
Сергей Городничий впервые стал отцом фотографии
Сергей Городничий впервые стал отцом фотографии
Сергей Городничий впервые стал отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

День рождения >>

Севастьян Бугаев
Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Елизавета Моряк
Павел Попов
Анастасия Рысева
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Моника Беллуччи
Энтони Делон
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Грейстон Холт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен