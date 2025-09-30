Сергей Городничий впервые стал отцом

На днях 30-летний Сергей Городничий
, известный по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь»
, впервые стал отцом. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав видео из родильного дома.
У актера и его супруги Валерии Родиной
родился сын: «23.09.2025 мы стали родителями Городничего Льва Сергеевича»
, — подписал Сергей видео. Он присутствовал во время родов, поддерживая супругу, а когда малыш появился на свет, не смог сдержать слез.
Валерия и Сергей познакомились на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором Городничий сыграл главную роль Лехи Данилина. Валерия на проекте работала помощницей ассистента по актерам. В июне этого года они сыграли свадьбу
.
обсуждение >>