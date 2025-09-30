Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Николь Кидман
и музыкант Кит Урбан
расстались после 19 лет брака. Как сообщили источники издания TMZ
, супруги не живут вместе с начала лета.
Инициатором расставания стал Кит. Он переехал в свой новый дом в Нэшвилле, хотя Николь до последнего старалась сохранить брак. Причины расставания пока не разглашаются.
Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В первые месяцы брака Николь помогла Киту справиться с алкогольной зависимостью, за что он неоднократно благодарил ее в интервью. Пара воспитывает двоих дочерей: 17-летнюю Сандэй Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет. Первым мужем Николь был Том Круз
, с которым они прожили 12 лет и развелись в 2001 году. В браке пара усыновила дочь Изабеллу и сына Конора, которые после развода остались жить с отцом.
