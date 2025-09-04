«Всё началось с заикания»: Жена Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах его деменции

В 2022 году Брюсу Уиллисупоставили диагноз «лобно-височная деменция», из-за чего он был вынужден завершить свою карьеру. Впрочем, поклонники Брюса догадались о том, что у него проблемы, ещё раньше, заметив, что актёр стал сниматься в низкобюджетных боевиках, где у его персонажей минимальное количество реплик.
Болезнь проявлялась постепенно и Эмма не может определить точно, когда именно всё началось. Но первым делом изменилась речь актёра. «Брюс с детства заикался. И когда он пошёл в колледж, он встретил кого-то, кто помог ему контролировать заикание. Это привело его в театральный кружок, где он понял, что если заучивает большие куски текста наизусть, то может декламировать их без заикания. Он всегда был заикой, но научился с этим справляться. И тут я заметила, что его заикание начало возвращаться. Но мне бы и в голову не пришло, что это симптом ранней деменции».
фото: Брюс Уиллис с дочерьми Румер, Скаут и Талулой
Помимо проблем с речью Эмма стала замечать расхождение во взглядах: «Я стала осознавать, что мы больше не совпадаем, как было раньше. Он не мог вспомнить наши разговоры. Да и ценности наши, казалось, больше не совпадали». Всё это наводило Эмму на мысли о разводе. «Я не могла понять. Мы были так связаны друг с другом, и тут вдруг всё стало разваливаться. Он меня раздражал. Я не понимала, что происходит, не понимала наши разговоры. И да, я размышляла о разводе. Всё это длилось пару лет».
фото: Румер и Брюс
«Я понимала, что что-то не так. Пришлось проявить смекалку, чтобы затащить Брюса к доктору. Я уже точно не помню, о чём мы говорили с доктором, этот период времени немного размыт в памяти. Но в итоге, мы получили снимки, которые показали, что мозг Брюса меняется. Первый диагноз был «афазия», но мы не осознавали, что это всего лишь симптом. Когда люди слышат слово «деменция», они думают «Альцгеймер». Но существует 120 разновидностей деменции. И лобно-височная деменция влияет на другие отделы мозга и затрагивает не память, а поведение и, как в случае Брюса, речь».
фото: Брюс с дочерью Скаут
Эмма была совершенно не готова к такому повороту событий, а Брюс уже тогда едва понимал, что происходит и находился в счастливом неведении. «Это одно из благословений слабоумия — люди просто не понимают происходящее. Он слышал слова, но при этом, не думаю, что понимал их значение. И честно говоря, я рада этому».
фото: Брюс и Деми Мур
Поначалу Эмма пыталась справиться самостоятельно и не распространялась о болезни Брюса. «Я пыталась совместить материнство и уход за мужем, пыталась сохранить всё в тайне, потому что мне не хотелось, чтобы новость о диагнозе просочилась до того, как мы будем готовы ею поделиться. И я пыталась всё вот это контролировать».
Но когда врач рассказал ей о статистике, согласно которой боле 60% ухаживающих за больными родственниками людей умирают раньше, чем их более беззаботные ровесники, Эмма испугалась. Ещё больше она испугалась, когда дочь Брюса и Деми Мур Скаут подошла к ней и сказала, что волнуется за неё больше, чем за отца. «Я поняла, что я не справляюсь. Но я не знала, как попросить о помощи. Мне казалось, что мне как бы нельзя просить о помощи. Люди в моём положении бояться быть обузой. И думают о том, что это их супружеский долг — ухаживать за больным человеком. Потому что никто не сможет ухаживать за ним лучше, чем ты. И я в это верю. Но это долгий путь, и чтобы его осилить, надо найти поддержку. Иначе пополнишь плачевную статистику. А у меня дети, и я не хочу, чтобы они остались сиротами. Поэтому да, я наняла сиделок и это всё изменило к лучшему. Прежде всего, это позволило мне вернуться к моей настоящей роли — жены, а не сиделки».
фото: Брюс с Эммой, Деми Мур и дочерьми
Брюс узнаёт членов своей семьи, но вот поддержать более-менее осмысленный разговор он уже не в состоянии. «Брюс не думает о том, что было вчера или о том, что будет завтра. Он живёт в состоянии «здесь и сейчас». Присутствует в своём теле. Это прогрессирующая болезнь. И надо сразу понять, что лучше не станет. По сути, мозг умирает. И наблюдать за этим больно. Это двусмысленная потеря. Физически человек рядом с тобой, но он уже не является тем, кого ты знаешь».
