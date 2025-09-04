Александрина Олексюк поступила в Высшую школу экономики

На счету у 18-летней Александрины Олексюк
не только брак с 50-летним Марком Горобцом
уже больше 15 работ в кино, но юная актриса решила не пренебрегать профильным образованием и поступила в Высшую школу экономики.
«Я ПОСТУПИЛА в ВШЭ!!! Выбор именно на это учебное заведение пал давно. Были сомнения, переживания, поиски лучшего места, но я здесь и я этому рада!
Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Пожелайте удачи»
, — написала Олексюк, похваставшись студенческим билетом.
О поступлении в вуз Александрина рассказывала недавно в интервью изданию «Страсти»
: «Для будущей учебы я выбрала Высшую школу экономики. Сейчас у них есть институт кино, и я поступила на актерский факультет. Чему очень рада! Я считаю, что для актера профильное образование является только плюсом и помощью в дальнейшей работе!»
Александрина попала на съёмочную площадку в 15 лет и сразу поняла, что хочет связать свою жизнь с кинематографом: «Вообще, в мир кино я попала благодаря маме. Однажды она предложила мне сходить на мастер-класс кастинг-директора. Тогда все и началось!»
