Александрина Олексюк поступила в Высшую школу экономики

4 сентября
2025 год

4 сентября 2025
На счету у 18-летней Александрины Олексюк не только брак с 50-летним Марком Горобцом уже больше 15 работ в кино, но юная актриса решила не пренебрегать профильным образованием и поступила в Высшую школу экономики.

Александрина Олексюк поступила в Высшую школу экономики

«Я ПОСТУПИЛА в ВШЭ!!! Выбор именно на это учебное заведение пал давно. Были сомнения, переживания, поиски лучшего места, но я здесь и я этому рада!
Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Пожелайте удачи», — написала Олексюк, похваставшись студенческим билетом.

Александрина Олексюк поступила в Высшую школу экономики

О поступлении в вуз Александрина рассказывала недавно в интервью изданию «Страсти»: «Для будущей учебы я выбрала Высшую школу экономики. Сейчас у них есть институт кино, и я поступила на актерский факультет. Чему очень рада! Я считаю, что для актера профильное образование является только плюсом и помощью в дальнейшей работе!»

Александрина Олексюк поступила в Высшую школу экономики

Александрина попала на съёмочную площадку в 15 лет и сразу поняла, что хочет связать свою жизнь с кинематографом: «Вообще, в мир кино я попала благодаря маме. Однажды она предложила мне сходить на мастер-класс кастинг-директора. Тогда все и началось!»
обсуждение
№ 4
Тульский парень   6.09.2025 - 13:18
В 18 лет нужно учится, а то не ясно будут ли в будущем вообще кино снимать. читать далее>>
№ 3
Флорина   5.09.2025 - 15:05
... Да мы все так подумали! читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   4.09.2025 - 20:39
... Я тоже темный лес. Казалось, каким боком экономика к фильмоделию) читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   4.09.2025 - 20:18
Я то думала, что она имеет в виду какой-то экономический факультет, всё-таки ВШЭ, а не "институт кино". Даже не знала, что в этой школе есть такое направление. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Всего сообщений: 4
Ссылки по теме
49-летний Марк Горобец сделал предложение 17-летней Александрине Олексюк
Поиск по меткам
Кинообразованиеобразование
персоны
Марк ГоробецАлександрина Олексюк

что почитать?

