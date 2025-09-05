Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной

5 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2025
Новый учебный год начался с очередного скандала в шоу-бизнесе: артистам, уставшим от неусыпного надзора руководительницы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, подвернулась уникальная возможность объединиться в порыве солидарности и дать ей отпор.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Егор Крид

А началось всё с концерта Егора Крида, который состоялся 30 августа в "Лужниках". Мизулина обратила внимание на сцены в программе шоу с возрастным цензом 12+. А именно на номер, в котором артист целуется с откровенно одетой девушкой. Сравнив концерт с печально известной "голой вечеринкой" Ивлеевой, Екатерина опубликовала скриншоты доносов, сославшись на "тысячи писем", которые она получила от шокированных "этим стриптизом" родителей. И пообещала направить обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Концерт Крида в Лужниках

Однако реакция Крида оказалась неожиданной. Вместо того, чтобы затрепетать и надеть водолазку, музыкант пошёл в наступление. По мнению артиста, "красиво поставленный танцевальный номер и поцелуй с красивой девушкой" вряд ли может расцениваться как “развратные действия в отношении несовершеннолетних” или пошатнуть “семейные ценности нашей страны”. А вот стать причиной чужого развода — действительно нехорошо.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Екатерина Мизулина

«Разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид, имея в виду роман Екатерины с разведённым певцом Шаманом.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Екатерина Мизулина и Шаман

На это у Екатерины пока не нашлось ответа. Зато вакуум молчания заполнили коллеги и сочувствующие, увидевшие уникальную возможность отомстить Екатерине поддержать Егора.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Ксения Собчак

Первой на защиту Егора Крида встала, конечно же, вездесущая Ксения Собчак, похвалившая его за смелость. «Браво, Егор Крид! Ответил Мизулиной на её очередной донос по поводу его выступления. И сказал всё как есть — Шаман бросил жену, которая его сделала от и до, ради Мизулиной. В год семьи. То есть, так и получается — разрушила. Ну прям молодец. Не побоялся».

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Филипп Киркоров

Следом подтянулся Филипп Бедросович: «Что-то слышал [про критику]. Замечательный концерт. Ничего нового. Это было, есть и будет. Начиная от времён, когда Мадонна выступала, когда Элвис Пресли двигал бёдрами — тоже говорили, что это непристойно. Это часть шоу, часть образа[...] Это всё было сделано в меру и со вкусом. А те, кому это не нравится, — ну, не смотрите. Я бы высказал от лица своих собратьев порицание. Это нехорошо. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. В своём глазу бревна не видят, а тут, понимаете, соломинку разглядели», — заявил Киркоров в комментарии ТАСС.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной
фото: Ольга Бузова

А Ольга Бузова невзначай озвучила то, о чём думают все: «Вижу какой негатив вызывают эти самые высказывания от “блюстителей ценностей” — обратите внимание на это. И прислушайтесь. Люди устали от этого негатива и навязывания того, что им нужно делать. И как жить».
версия для печати

обсуждение >>
№ 26
Егорша   8.09.2025 - 22:00
... Наверное -- потому, что Лепс, в отличие от Крида, не рвётся воспитывать и обучать молодёжь. ... Хотя бы в том, что не надо выё... выпендриваться, когда в стране всё и так непросто. Или вы прям уверены,... читать далее>>
№ 25
Росшепер Нант (Смоленск)   8.09.2025 - 21:46
... А на пресловутой "голой вечеринке" они ели младенцев? Убивали людей? Может быть с гусями того-этого? В чём их вина, которую они должны искупать, извините "отмазываться"? P.s. А... читать далее>>
№ 23
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   8.09.2025 - 20:25
Очередное противостояние кланов Жабы и Гадюки. читать далее>>
№ 22
Елена Бекетова   8.09.2025 - 18:47
Всё понятно! Моё мнение, человека, который проработал полвека в образовании педагогом, Вам показалось шокирующим! А то, что как бы Мизулина и её напарник, Заслуженный РФ, показывают свои отношения... читать далее>>
№ 21
Ольга Тарасова   8.09.2025 - 17:28
Паноптикум.. читать далее>>
Всего сообщений: 25
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
конфликтмнениемузыкатравляцензура
персоны
Ольга БузоваАнастасия ИвлееваФилипп КиркоровЕгор КридКсения Собчак

фотографии >>
Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной фотографии
Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной фотографии
Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной фотографии
Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Игорь Шмаков
Горан Вишнич
Хью Грант
Мишель Джонсон
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram