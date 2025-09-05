Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова вступились за Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной

Новый учебный год начался с очередного скандала в шоу-бизнесе: артистам, уставшим от неусыпного надзора руководительницы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, подвернулась уникальная возможность объединиться в порыве солидарности и дать ей отпор.
фото: Егор Крид
А началось всё с концерта Егора Крида, который состоялся 30 августа в "Лужниках". Мизулина обратила внимание на сцены в программе шоу с возрастным цензом 12+. А именно на номер, в котором артист целуется с откровенно одетой девушкой. Сравнив концерт с печально известной "голой вечеринкой" Ивлеевой, Екатерина опубликовала скриншоты доносов, сославшись на "тысячи писем", которые она получила от шокированных "этим стриптизом" родителей. И пообещала направить обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.
фото: Концерт Крида в Лужниках
Однако реакция Крида оказалась неожиданной. Вместо того, чтобы затрепетать и надеть водолазку, музыкант пошёл в наступление. По мнению артиста, "красиво поставленный танцевальный номер и поцелуй с красивой девушкой" вряд ли может расцениваться как “развратные действия в отношении несовершеннолетних” или пошатнуть “семейные ценности нашей страны”. А вот стать причиной чужого развода — действительно нехорошо.
фото: Екатерина Мизулина
«Разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид, имея в виду роман Екатерины с разведённым певцом Шаманом.
фото: Екатерина Мизулина и Шаман
На это у Екатерины пока не нашлось ответа. Зато вакуум молчания заполнили коллеги и сочувствующие, увидевшие уникальную возможность отомстить Екатерине поддержать Егора.
фото: Ксения Собчак
Первой на защиту Егора Крида встала, конечно же, вездесущая Ксения Собчак, похвалившая его за смелость. «Браво, Егор Крид! Ответил Мизулиной на её очередной донос по поводу его выступления. И сказал всё как есть — Шаман бросил жену, которая его сделала от и до, ради Мизулиной. В год семьи. То есть, так и получается — разрушила. Ну прям молодец. Не побоялся».
фото: Филипп Киркоров
Следом подтянулся Филипп Бедросович: «Что-то слышал [про критику]. Замечательный концерт. Ничего нового. Это было, есть и будет. Начиная от времён, когда Мадонна выступала, когда Элвис Пресли двигал бёдрами — тоже говорили, что это непристойно. Это часть шоу, часть образа[...] Это всё было сделано в меру и со вкусом. А те, кому это не нравится, — ну, не смотрите. Я бы высказал от лица своих собратьев порицание. Это нехорошо. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. В своём глазу бревна не видят, а тут, понимаете, соломинку разглядели», — заявил Киркоров в комментарии ТАСС.
фото: Ольга Бузова
А Ольга Бузова невзначай озвучила то, о чём думают все: «Вижу какой негатив вызывают эти самые высказывания от “блюстителей ценностей” — обратите внимание на это. И прислушайтесь. Люди устали от этого негатива и навязывания того, что им нужно делать. И как жить».
обсуждение >>