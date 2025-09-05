Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре

3 сентября 36-летняя Мария Миногарова
и 33-летний Александр Горчилин
поженились — церемония прошла на родине модели в Краснодаре. Невеста решила быть верной отечественным брендам и выбрала платья от Ильи Мигмуна
и Александра Арутюнова
. Вместо фотографий молодожёны поделились с подписчиками в соцсетях свадебным видео, в котором они попеременно мутируют друг в друга.
Издание "Собака" поздравило молодожёнов и поделилось "диким эксклюзивом"
: в августе артисты обменялись клятвами в Санкт-Петербурге, устроив свадебную фотосессию, которая выйдет в октябрьском номере журнала.
