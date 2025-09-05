Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре

5 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2025
3 сентября 36-летняя Мария Миногарова и 33-летний Александр Горчилин поженились — церемония прошла на родине модели в Краснодаре. Невеста решила быть верной отечественным брендам и выбрала платья от Ильи Мигмуна и Александра Арутюнова. Вместо фотографий молодожёны поделились с подписчиками в соцсетях свадебным видео, в котором они попеременно мутируют друг в друга.

Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре

Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре

Издание "Собака" поздравило молодожёнов и поделилось "диким эксклюзивом": в августе артисты обменялись клятвами в Санкт-Петербурге, устроив свадебную фотосессию, которая выйдет в октябрьском номере журнала.

Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа
Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения
Поиск по меткам
любовь
персоны
Александр ГорчилинМария Миногарова

фотографии >>
Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре фотографии
Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре фотографии
Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре фотографии
Мария Миногарова и Александр Горчилин поженились в Краснодаре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лидия Пирогова
1 сентября ушла из жизни актриса Лидия Пирогова.

День рождения >>

Сиявуш Аслан (Асланов)
Гурам Баблишвили
Вячеслав Баранов
Андрей Биланов
Макар Запорожский
Владислав Канопка
Павел Меленчук
Юлия Пересильд
Анастасия Стежко
Майкл Китон
Пэдди Консидайн
Риккардо Куччолла
Роуз Макгоуэн
Рэкел Уэлч
Дитер Халлерфорден
Кэрис Ван Хаутен
все родившиеся 5 сентября >>

Афиша кино >>

Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram