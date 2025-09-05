«Я стала ещё более тревожной»: Мария Шумакова рассказала о побочном эффекте от "Оземпика"

Весной прошлого года Мария Шумакова стала мамой
, что естественным образом отразилось на её фигуре. Дав себе время на декрет, актриса стала возвращаться к работе. И похудела с 90 килограммов до 65. Разумеется, сделала она это не только с помощью кефирной диеты и физических нагрузок, но и с помощью новомодного средства "Оземпик". Однако неожиданный побочный эффект заставил актрису отказаться от препарата.
«Мне просто не зашел препарат. После родов я была очень тревожной, а после первой недели использовния препарата я стала ещё более тревожной. Мой проверенный врач рекомендовал мне это средство. Я считаю, что в нём нет ничего плохого, просто именно мне оно не подошло. Я бы с удовольствием худела бы на нём, но, к сожалению, приходится что-то делать самой»
, — посетовала
Мария.
Тревожность, впрочем, никуда не делась, и мучает Марию давно. Так что актрисе приходится прибегать к помощи психотерапии: «Я была сильно тревожной после родов. Сейчас всё хорошо, но если увидите меня с панической атакой, не удивляйтесь».
