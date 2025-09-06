Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

6 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
6 сентября 2025
31-летнюю Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово после того, как в ее багаже обнаружили вейп с гашишным маслом. По статье о контрабанде наркотических средств актрисе может грозить от трех до семи лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

По информации телеграм-канала Baza, 28 августа актриса возвращалась в Москву из Тель-Авива. У нее решили проверить багаж, когда она проходила «зеленый коридор» и нашли «электронную сигарету с содержимым «темно-коричневого цвета». Последующая экспертиза показала, что это гашишное масло весом 0,38 грамма. 5 сентября состоялось судебное заседание, во время которого актрисе избрали меру пресечения. Суд постановил, что до 3 ноября ей нельзя пользоваться связью и выходить из дома в ночное время. Также она обязана приходить самостоятельно по вызовам следователей и суда. Обвинение просило отправить Аглаю под домашний арест. На суде актриса заявила, что раскаивается и объяснила, что провезти запрещенные вещества ее заставил диагноз одного из родственников.

Также Аглая сдала свой израильский паспорт и сказала, что не собирается никуда уезжать: «Я добровольно сдала паспорта, никуда не уеду, живу в своей квартире, плачу ипотеку. Бабушка с дедушкой не могут уезжать по состоянию здоровья, я приезжаю к ним раз в неделю. С 12 сентября начинаются съемки картины — я не могу подвести бабушку и дедушку, мне нужно содержать их. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать», — заявила она.

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

В суде адвокат актрисы объяснил, что она прилетела в страну еще неделю назад. Третьего сентября следователь направил ей уведомление с требованием приехать в отдел: «Моя подзащитная находилась в больнице под капельницей. Физически не было возможности приехать в отдел. Сразу позвонили и договорились, что явится на следующий день», — рассказал адвокат Аглаи Тарасовой в суде.

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

Как сообщает Mash, после новостей о задержании пиарщики кинокомпании, занимающейся производством фильма «Холоп-3», опубликовали фотографии с актерским составом, но Аглаи нет ни на одном снимке. В предыдущей части фильма актриса исполнила главную роль. Несмотря на апрельское заявление организаторов о возвращении Аглаи к своей роли, на стартовавших съемках она отсутствует.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Счастье – это... Часть 2» >>
«Беспринципные-2»
«Диагноз «Везучая»
«Диагноз «Везучая». Тизер
«Привет, мама»
«Лёд 2»

обсуждение >>
№ 83
Флорина   8.09.2025 - 09:50
... Лучше бы по-русски... читать далее>>
№ 82
Ирина Карлина   8.09.2025 - 05:50
Я что-то ...не вкуриваю.... Наркотик был в сигарете...ну что продали, то и купила... 0,38 грамма...для больного родственника... Он что должен был сделать? Выкурить и умереть?... Ничо не понимаю в шоубизе... читать далее>>
№ 78
АллаНС (Казань)   8.09.2025 - 04:09
... +++++ читать далее>>
№ 77
Лариса Непомилуева (Иркутск)   8.09.2025 - 00:01
... Сомневаетесь)) &#129315; читать далее>>
№ 76
Росшепер Нант (Смоленск)   7.09.2025 - 21:33
0,38 г. гашиша - мелочь. Получит условно (поэтому и под стражу не взяли). Хотя, по-хорошему, можно было бы применить статью УК о малозначительности. Но! Палку же тоже надо срубить, ведь так? И сугубо... читать далее>>
Всего сообщений: 78
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
суд
персоны
Аглая Тарасова
фильмы
Холоп-3

фотографии >>
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков фотографии
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков фотографии
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков фотографии
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Лоренц Тэйт
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?