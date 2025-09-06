«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

31-летнюю Аглаю Тарасову
задержали в аэропорту Домодедово после того, как в ее багаже обнаружили вейп с гашишным маслом. По статье о контрабанде наркотических средств актрисе может грозить от трех до семи лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.
По информации
телеграм-канала Baza, 28 августа актриса возвращалась в Москву из Тель-Авива. У нее решили проверить багаж, когда она проходила «зеленый коридор» и нашли «электронную сигарету с содержимым «темно-коричневого цвета». Последующая экспертиза показала, что это гашишное масло весом 0,38 грамма. 5 сентября состоялось судебное заседание, во время которого актрисе избрали меру пресечения. Суд постановил, что до 3 ноября ей нельзя пользоваться связью и выходить из дома в ночное время. Также она обязана приходить самостоятельно по вызовам следователей и суда. Обвинение просило отправить Аглаю под домашний арест. На суде актриса заявила, что раскаивается и объяснила, что провезти запрещенные вещества ее заставил диагноз одного из родственников.
Также Аглая сдала свой израильский паспорт и сказала, что не собирается никуда уезжать: «Я добровольно сдала паспорта, никуда не уеду, живу в своей квартире, плачу ипотеку. Бабушка с дедушкой не могут уезжать по состоянию здоровья, я приезжаю к ним раз в неделю. С 12 сентября начинаются съемки картины — я не могу подвести бабушку и дедушку, мне нужно содержать их. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать»
, — заявила
она.
В суде адвокат актрисы объяснил, что она прилетела в страну еще неделю назад. Третьего сентября следователь направил ей уведомление с требованием приехать в отдел: «Моя подзащитная находилась в больнице под капельницей. Физически не было возможности приехать в отдел. Сразу позвонили и договорились, что явится на следующий день»
, — рассказал
адвокат Аглаи Тарасовой в суде.
Как сообщает
Mash, после новостей о задержании пиарщики кинокомпании, занимающейся производством фильма «Холоп-3»
, опубликовали фотографии с актерским составом, но Аглаи нет ни на одном снимке. В предыдущей части фильма актриса исполнила главную роль. Несмотря на апрельское заявление организаторов о возвращении Аглаи к своей роли, на стартовавших съемках она отсутствует.
