Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями

6 сентября
2025 год

6 сентября 2025
38-летний Пенн Бэджли, известный по сериалам «Сплетница» и «Ты», поделился радостной новостью. Он и его 41-летняя супруга Домино Керк стали родителями мальчиков-близнецов.

Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями

Актер опубликовал в соцсетях видео, на котором шепотом анонсировал мероприятие со своим участием и объяснил, почему говорит тихо: «Я прерываю свой декретный отпуск, в котором я сейчас нахожусь, кстати. Поэтому я говорю шёпотом. Посмотрите, здесь маленькие детские ножки. Не хочу их разбудить», — пошутил он.

Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями

Пенн Бэджли и Домино Керк поженились в 2017 году, а в 2020-м у пары родился первенец — сын Джеймс. У Домино также есть 16-летний сын Кассиус от музыканта Моргана О’Кейна.
Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями
Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями
Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями
Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями
