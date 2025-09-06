Пенн Бэджли и Домино Керк стали многодетными родителями

38-летний Пенн Бэджли
, известный по сериалам «Сплетница»
и «Ты»
, поделился радостной новостью. Он и его 41-летняя супруга Домино Керк
стали родителями мальчиков-близнецов.
Актер опубликовал в соцсетях видео, на котором шепотом анонсировал мероприятие со своим участием и объяснил, почему говорит тихо: «Я прерываю свой декретный отпуск, в котором я сейчас нахожусь, кстати. Поэтому я говорю шёпотом. Посмотрите, здесь маленькие детские ножки. Не хочу их разбудить»
, — пошутил он.
Пенн Бэджли и Домино Керк поженились в 2017 году, а в 2020-м у пары родился первенец — сын Джеймс. У Домино также есть 16-летний сын Кассиус от музыканта Моргана О’Кейна.
