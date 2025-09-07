Кино-Театр.Ру
7 сентября
2025 год

7 сентября 2025
2 и 3 сентября в Санкт-Петербурге и Москве прошли премьерные показы семейного фильма «Сказки темного леса. Ворожея». Историю о том, как юная Василиса отправляется в дремучий лес ради спасения своих родителей, первыми посмотрели Алексей Воробьев, Анна Ковальчук, Константин Раскатов, Игорь Петренко и другие.

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Алексей Воробьёв и Катерина Суворова

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Анна Ковальчук

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Игорь Петренко

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Константин Раскатов

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Константин Соловьёв с семьёй

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Каролина Кубринская

Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко
фото: Roma Ricci

Широкий прокат фильма «Сказки темного леса. Ворожея» стартовал 4 сентября.

«Сказки тёмного леса. Ворожея»
