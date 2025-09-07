Территория нечисти: Алексей Воробьев, Анна Ковальчук и Игорь Петренко

2 и 3 сентября в Санкт-Петербурге и Москве прошли премьерные показы семейного фильма «Сказки темного леса. Ворожея»
. Историю о том, как юная Василиса отправляется в дремучий лес ради спасения своих родителей, первыми посмотрели Алексей Воробьев
, Анна Ковальчук
, Константин Раскатов
, Игорь Петренко
и другие.
фото: Алексей Воробьёв и Катерина Суворова
фото: Анна Ковальчук
фото: Игорь Петренко
фото: Константин Раскатов
фото: Константин Соловьёв с семьёй
фото: Каролина Кубринская
Широкий прокат фильма «Сказки темного леса. Ворожея» стартовал 4 сентября.
фото: Roma Ricci
«Сказки тёмного леса. Ворожея»
