«Меня чуть не депортировали из-за проблем с документами»: Тина Стойилкович о переезде в Россию

7 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
7 сентября 2025
4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова. Актриса Тина Стойилкович, исполнившая главную роль в проекте, рассказала в интервью журналу «Hello!» свою историю покорения столицы — поступать в театральный она приехала из Сербии.

«Меня чуть не депортировали из-за проблем с документами»: Тина Стойилкович о переезде в Россию

«У меня было сложное детство. Когда мне исполнилось шесть месяцев, НАТО начал бомбить уже разваленную Югославию, Белград. Никто не понимал, когда это закончится, будут ли еда и деньги. В нулевых ситуация стала поспокойнее, я пошла в детский сад, маме начали давать на работе какие-то купоны, по которым можно было бесплатно посещать театр», — поделилась Тина.

Стойилкович хорошо училась в школе, поэтому родители пророчили ей карьеру ученой. Тем более, что в Сербии, по словам Тины, для того, чтобы стать актером, нужны были деньги и связи: «Для многих это какая-то несерьезная профессия. А я залипала в телевизор, мне так нравилось смотреть фильмы и сериалы. Одно время я даже ходила в театральный кружок, но он был очень дорогим, пришлось отказаться. Я заставляла младшую сестру играть со мной в театр: мы делали дома постановки, собирали родственников, соседей — все должны были смотреть наши спектакли».

«Меня чуть не депортировали из-за проблем с документами»: Тина Стойилкович о переезде в Россию

После средней школы Тина поступила в лингвистическую, выбрав для изучения английский и русские языки. В конце обучения студентам рассказали о возможности бесплатно учиться в России: «Я не знала, что в Москве есть много театральных институтов, нашла только имени Бориса Щукина — и поступила туда. У меня не было проводников, помощников в этом мире, весь путь я проходила сама — в 18 лет».

Тина поступила на бюджет, но родителям все равно пришлось финансово ее поддерживать: «Жить как-то надо было, а у родителей не было денег содержать меня в чужой стране. Им пришлось набрать кредитов, чтобы как-то справляться. Мама и папа все время жили с ощущением, что я скоро вернусь — пойму, что у меня ничего не получается, и приеду назад в Белград. Они так думали не со зла, естественно, просто в их понимании вся эта жизнь была какой-то далекой и нереальной».

«Меня чуть не депортировали из-за проблем с документами»: Тина Стойилкович о переезде в Россию

Во время обучения у Стойилкович были трудности с русским языком, поэтому на кастингах ее не утверждали. Однажды актрису чуть не депортировали обратно в Сербию, что, тем не менее, не сломало ее психологически: «Я ходила на кастинги с первого курса, но меня никуда не брали, потому что я плохо знала русский язык. Кто-то говорил, что я бездарная, кто-то — что странная и с непонятным иностранным темпераментом. Несколько раз меня даже чуть было не депортировали из-за проблем с документами. Я отчаивалась, хотела сдаться, но заставляла себя справляться с трудностями, потому что мечтала стать актрисой».


обсуждение
№ 2
Мария_2191   7.09.2025 - 17:41
История прям как из сериала, в которой снялась Тина. Приехала покорять столицу другой страны и всё у неё вышло. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   7.09.2025 - 17:06
Ну вот, переехала и теперь стала настоящей актрисой)))))) читать далее>>
Всего сообщений: 2

«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь
персоны
Ольга ДолматовскаяЖора КрыжовниковТина Стойилкович
фильмы
Москва слезам не верит. Все только начинается

