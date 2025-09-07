«Меня чуть не депортировали из-за проблем с документами»: Тина Стойилкович о переезде в Россию

4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»
режиссеров Ольги Долматовской
и Жоры Крыжовникова
. Актриса Тина Стойилкович
, исполнившая главную роль в проекте, рассказала
в интервью журналу «Hello!» свою историю покорения столицы — поступать в театральный она приехала из Сербии.
«У меня было сложное детство. Когда мне исполнилось шесть месяцев, НАТО начал бомбить уже разваленную Югославию, Белград. Никто не понимал, когда это закончится, будут ли еда и деньги. В нулевых ситуация стала поспокойнее, я пошла в детский сад, маме начали давать на работе какие-то купоны, по которым можно было бесплатно посещать театр»
, — поделилась Тина.
Стойилкович хорошо училась в школе, поэтому родители пророчили ей карьеру ученой. Тем более, что в Сербии, по словам Тины, для того, чтобы стать актером, нужны были деньги и связи: «Для многих это какая-то несерьезная профессия. А я залипала в телевизор, мне так нравилось смотреть фильмы и сериалы. Одно время я даже ходила в театральный кружок, но он был очень дорогим, пришлось отказаться. Я заставляла младшую сестру играть со мной в театр: мы делали дома постановки, собирали родственников, соседей — все должны были смотреть наши спектакли»
.
После средней школы Тина поступила в лингвистическую, выбрав для изучения английский и русские языки. В конце обучения студентам рассказали о возможности бесплатно учиться в России: «Я не знала, что в Москве есть много театральных институтов, нашла только имени Бориса Щукина — и поступила туда. У меня не было проводников, помощников в этом мире, весь путь я проходила сама — в 18 лет»
.
Тина поступила на бюджет, но родителям все равно пришлось финансово ее поддерживать: «Жить как-то надо было, а у родителей не было денег содержать меня в чужой стране. Им пришлось набрать кредитов, чтобы как-то справляться. Мама и папа все время жили с ощущением, что я скоро вернусь — пойму, что у меня ничего не получается, и приеду назад в Белград. Они так думали не со зла, естественно, просто в их понимании вся эта жизнь была какой-то далекой и нереальной»
.
Во время обучения у Стойилкович были трудности с русским языком, поэтому на кастингах ее не утверждали. Однажды актрису чуть не депортировали обратно в Сербию, что, тем не менее, не сломало ее психологически: «Я ходила на кастинги с первого курса, но меня никуда не брали, потому что я плохо знала русский язык. Кто-то говорил, что я бездарная, кто-то — что странная и с непонятным иностранным темпераментом. Несколько раз меня даже чуть было не депортировали из-за проблем с документами. Я отчаивалась, хотела сдаться, но заставляла себя справляться с трудностями, потому что мечтала стать актрисой»
.
