Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь

7 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
7 сентября 2025
4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Тина Стойилкович сыграла главную роль. В интервью журналу «Hello!» актриса рассказала, как кастинг в проект изменил ее жизнь.

«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь

После съемок в сериале «Оффлайн» в 2022 году у Тины начался сложный период в жизни. Актриса на полгода осталась без работы и потратила все заработанные деньги, а чтобы хоть как-то себя содержать, устроилась ведущей тимбилдингов для офисных работников: «Однажды после выездного тимбилдинга ко мне подошел какой-то мужичок и сказал: «Я тебя где-то видел». Я рассказала, что окончила театральный, снялась в сериале. И он меня пристыдил, что я не там зарабатываю и не тем занимаюсь. Я тогда расстроилась», — поделилась Тина.

«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь

Вернуть веру в себя помог кастинг в сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова: «Благодаря им я смогла иначе взглянуть на свою жизнь и работу, поверить в то, что я классная. И какая вообще разница, кто что говорит! Когда на кастинге я пожаловалась на свою судьбу: нет нормальных проектов, я разочаровалась в людях, а семья меня не поддерживает и не верит в меня, Оля дала мне зеркало и спросила: «Ты видела это? Ты такая красивая, добрая, умная, ты столького добилась, поэтому не смей говорить про себя плохо и опускать руки, полюби себя такой, какая ты есть!».

И после этого кастинга я вышла на улицу, включила камеру и записала видео, которое больше никогда не смотрела. Сказала себе заплаканной и несчастной: «Ты никогда больше не будешь доводить себя до такого состояния! Если ты так не любишь себя, то зачем вообще живешь?»И в тот день внутри меня что-то перевернулось. Позже я получила роль, все сложилось. И через несколько недель встретила мужчину, с которым у нас настоящая любовь. Он во всем меня поддерживает».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Ольга ДолматовскаяЖора КрыжовниковТина Стойилкович
фильмы
Москва слезам не верит. Все только начинаетсяОффлайн

фотографии >>
«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь фотографии
«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь фотографии
«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь фотографии
«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игорь Кистол
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Наталья Павленкова
Любовь Тихомирова
Николай Устинов
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Баходыр Юлдашев
Эван Рэйчел Вуд
Марко Граццини
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Том Эверетт Скотт
Иоанна Тшепециньская
Мира Фурлан
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram