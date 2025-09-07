«В тот день внутри меня что-то перевернулось»: Тина Стойилкович о том, как сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» изменил ее жизнь

4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»
, в котором Тина Стойилкович
сыграла главную роль. В интервью журналу «Hello!» актриса рассказала
, как кастинг в проект изменил ее жизнь.
После съемок в сериале «Оффлайн»
в 2022 году у Тины начался сложный период в жизни. Актриса на полгода осталась без работы и потратила все заработанные деньги, а чтобы хоть как-то себя содержать, устроилась ведущей тимбилдингов для офисных работников: «Однажды после выездного тимбилдинга ко мне подошел какой-то мужичок и сказал: «Я тебя где-то видел». Я рассказала, что окончила театральный, снялась в сериале. И он меня пристыдил, что я не там зарабатываю и не тем занимаюсь. Я тогда расстроилась»
, — поделилась Тина.
Вернуть веру в себя помог кастинг в сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» режиссеров Ольги Долматовской
и Жоры Крыжовникова
: «Благодаря им я смогла иначе взглянуть на свою жизнь и работу, поверить в то, что я классная. И какая вообще разница, кто что говорит! Когда на кастинге я пожаловалась на свою судьбу: нет нормальных проектов, я разочаровалась в людях, а семья меня не поддерживает и не верит в меня, Оля дала мне зеркало и спросила: «Ты видела это? Ты такая красивая, добрая, умная, ты столького добилась, поэтому не смей говорить про себя плохо и опускать руки, полюби себя такой, какая ты есть!».
И после этого кастинга я вышла на улицу, включила камеру и записала видео, которое больше никогда не смотрела. Сказала себе заплаканной и несчастной: «Ты никогда больше не будешь доводить себя до такого состояния! Если ты так не любишь себя, то зачем вообще живешь?»И в тот день внутри меня что-то перевернулось. Позже я получила роль, все сложилось. И через несколько недель встретила мужчину, с которым у нас настоящая любовь. Он во всем меня поддерживает»
.
