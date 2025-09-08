Кино-Театр.Ру
Торонто-2025: Сидни Суини, Эль Фаннинг и Райан Рейнольдс

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
Не успел закончиться 82-й Венецианский кинофестиваль, как стартовал 50-й международный фестиваль в Торонто, который продлится до 14 сентября. Традиционно на нем показывают фильмы из программ других значимых кинофестивалей, прошедших ранее, и мировые новинки. Среди гостей первых показов были Эль Фаннинг, Ренате Реинсве, Киллиан Мерфи, Сидни Суини, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Райан Рейнольдс и многие другие.

Читать Фильмы 78-го Каннского кинофестиваля, которые стоит запомнить

фото: Эль Фаннинг на премьере фильма «Сентиментальная ценность»
фото: Эль Фаннинг на премьере фильма «Сентиментальная ценность»

фото: Ренате Реинсве на премьере фильма «Сентиментальная ценность»
фото: Ренате Реинсве на премьере фильма «Сентиментальная ценность»

фото: Сидни Суини и Кристи Мартин на премьере фильма «Кристи»
фото: Сидни Суини и Кристи Мартин на премьере фильма «Кристи»

фото: Шейлин Вудли на премьере фильма «Моторный город»
фото: Шейлин Вудли на премьере фильма «Моторный город»

фото: Трейси Ульман и Киллиан Мерфи на премьере фильма «Стив»
фото: Трейси Ульман и Киллиан Мерфи на премьере фильма «Стив»

фото: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма «Жертвоприношение»

фото: Крис Эванс на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Крис Эванс на премьере фильма «Жертвоприношение»

фото: Чарли XCX на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Чарли XCX на премьере фильма «Жертвоприношение»

фото: Венсан Кассель на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Венсан Кассель на премьере фильма «Жертвоприношение»

фото: Янг Лин на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Янг Лин на премьере фильма «Жертвоприношение»

фото: Дэниел Крэйг на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Дэниел Крэйг на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Эндрю Скотт на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Эндрю Скотт на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Джош О'Коннор на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Джош О'Коннор на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Мила Кунис на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Мила Кунис на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Эдвард Нортон на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Эдвард Нортон на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Джош Бролин на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Джош Бролин на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

фото: Пол Мескал на премьере фильма «Хэмнет»
фото: Пол Мескал на премьере фильма «Хэмнет»

фото: Джесси Бакли на премьере фильма «Хэмнет»
фото: Джесси Бакли на премьере фильма «Хэмнет»

фото: Анджелина Джоли на премьере фильма «Кутюр»
фото: Анджелина Джоли на премьере фильма «Кутюр»

фото: Райан Рейнольдс на премьере фильма John Candy: I Like Me
фото: Райан Рейнольдс на премьере фильма John Candy: I Like Me
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
