Торонто-2025: Сидни Суини, Эль Фаннинг и Райан Рейнольдс

Не успел закончиться 82-й Венецианский кинофестиваль, как стартовал 50-й международный фестиваль в Торонто, который продлится до 14 сентября. Традиционно на нем показывают фильмы из программ других значимых кинофестивалей, прошедших ранее, и мировые новинки. Среди гостей первых показов были Эль Фаннинг
, Ренате Реинсве
, Киллиан Мерфи
, Сидни Суини
, Аня Тейлор-Джой
, Венсан Кассель
, Райан Рейнольдс
и многие другие.
Читать
Фильмы 78-го Каннского кинофестиваля, которые стоит запомнить
фото: Эль Фаннинг на премьере фильма «Сентиментальная ценность»
фото: Ренате Реинсве на премьере фильма «Сентиментальная ценность»
фото: Сидни Суини и Кристи Мартин на премьере фильма «Кристи»
фото: Шейлин Вудли на премьере фильма «Моторный город»
фото: Трейси Ульман и Киллиан Мерфи на премьере фильма «Стив»
фото: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Крис Эванс на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Чарли XCX на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Венсан Кассель на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Янг Лин на премьере фильма «Жертвоприношение»
фото: Дэниел Крэйг на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Эндрю Скотт на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Джош О'Коннор на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Мила Кунис на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Эдвард Нортон на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Джош Бролин на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
фото: Пол Мескал на премьере фильма «Хэмнет»
фото: Джесси Бакли на премьере фильма «Хэмнет»
фото: Анджелина Джоли на премьере фильма «Кутюр» фото: Райан Рейнольдс на премьере фильма John Candy: I Like Me
обсуждение >>