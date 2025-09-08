Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции

8 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
8 сентября 2025
45-летняя Маргарита Симоньян, которая почти год борется за жизнь мужа Тиграна Кеосаяна, неожиданно призналась, что в понедельник ей предстоит тяжелая операция.

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции

«Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Кеосаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — заявила журналистка в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции

Симоньян не назвала точный диагноз, но поделилась подробностями, которые косвенно указывают на характер ее заболевания: «Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Крымский мост. Сделано с любовью!» >>
«Бессмертные»
«Ландыш серебристый». Отрывок
«Актриса»
«Мужская работа 1». Отрывок
«Любовница». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Врачи говорят, что меня не может быть, а я есть»: Маргарита Симоньян рассказала о редкой аномалии
«Я тогда решила, что уеду на спецоперацию, потому что не могу больше жить»: Маргарита Симоньян о состоянии Тиграна Кеосаяна
«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян находится в коме
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Тигран КеосаянМаргарита СимоньянВладимир Соловьёв (III)

фотографии >>
«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции фотографии
«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции фотографии
«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции фотографии
В кинотеатре «Октябрь» - премьера «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 20 мая 2008 года
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.
Борис Мартынов
Ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Мартынов.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Лоренц Тэйт
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?