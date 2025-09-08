Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион

31-летний Патрик Шварценеггер
, сын Арнольда Шварценеггера
, тайно женился на 28-летней модели Эбби Чемпион
. Свадьба прошла в загородном клубе в Айдахо на берегу озера Кер-д’Ален. На торжестве присутствовали друзья и родственники молодожёнов, включая отца и сестру жениха Кэтрин с супругом Крисом Праттом
. Об этом сообщает
Daily Mail.
До свадьбы Шварценеггер и Чемпион встречались 9 лет. В декабре 2023 года они объявили о помолвке, однако свадьбу пришлось перенести, так как Патрик был занят съемками третьего сезона «Белого лотоса»
в Таиланде: «Через несколько дней после предложения я сказал Эбби: „Придется подождать. Семь месяцев съемок — и только потом свадьба“»
, — говорил Патрик в интервью. Несмотря на задержку, Эбби поддержала решение возлюбленного и, по его словам, оставалась «очень счастливой».
