Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
31-летний Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, тайно женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Свадьба прошла в загородном клубе в Айдахо на берегу озера Кер-д’Ален. На торжестве присутствовали друзья и родственники молодожёнов, включая отца и сестру жениха Кэтрин с супругом Крисом Праттом. Об этом сообщает Daily Mail.

Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион

До свадьбы Шварценеггер и Чемпион встречались 9 лет. В декабре 2023 года они объявили о помолвке, однако свадьбу пришлось перенести, так как Патрик был занят съемками третьего сезона «Белого лотоса» в Таиланде: «Через несколько дней после предложения я сказал Эбби: „Придется подождать. Семь месяцев съемок — и только потом свадьба“», — говорил Патрик в интервью. Несмотря на задержку, Эбби поддержала решение возлюбленного и, по его словам, оставалась «очень счастливой».
