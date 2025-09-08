Кино-Театр.Ру
Лесное искусство: Дарья Мельникова, Эльдар Калимулин и Григорий Скряпкин

8 сентября
2025 год

8 сентября 2025
В Москве и Санкт-Петербурге прошли премьерные показы второго сезона анимационного сериала «Барсукот. Очень зверский детектив» о полицейском Барсуке Старшем и его помощнике. В новых сериях герои отправятся расследовать похищение уникальных экспонатов с выставки зверского искусства. Среди гостей премьеры были Дарья Мельникова, Эльдар Калимулин, Григорий Скряпкин, Марк Юсеф, Юлия Дейнега и Илья Борисов.

Дарья Мельникова
фото: Дарья Мельникова

Эльдар Калимулин
фото: Эльдар Калимулин

Григорий Скряпкин с семьей
фото: Григорий Скряпкин с семьей

Марк Юсеф
фото: Марк Юсеф

Юлия Дейнега и Илья Борисов
фото: Юлия Дейнега и Илья Борисов

Полина Сидихина
фото: Полина Сидихина

Богдан Коршунов
фото: Богдан Коршунов

Первые серии нового сезона сериала «Барсукот. Очень зверский детектив» выйдут на Кинопоиске 11 сентября.

«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
№ 1
ДаринаКароль   8.09.2025 - 21:53
Мельникова разве пришла сама на премьеру? Может просто не захотела светить своих малых на камеру. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
детиДетское кино / Дети
персоны
Илья БорисовЮлия ДейнегаАлександра ЕвсееваЭльдар КалимулинБогдан КоршуновДарья МельниковаПолина СидихинаГригорий СкряпкинНика ШилковскаяМарк Юсеф
фильмы
Барсукот. Очень зверский детектив-2

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен