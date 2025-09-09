Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди

9 сентября
2025 год

9 сентября 2025
На днях в эфире шоу Владимира Соловьёва Маргарита Симоньян рассказала о предстоящей операции на груди. В то время как муж Маргариты, режиссёр Тигран Кеосаян, уже 9 месяц находится в коме, у самой журналистки диагностировали рак молочной железы. И перед самой операцией Маргарита решила прийти на эфир и сама рассказать эту новость зрителям. Во-первых, чтобы опередить всевозможные новостные каналы, а во-вторых, чтобы поддержать всех, кто проходит через сложности и испытания.

Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди

Операция, судя по всему, прошла успешно. Ночью 9 сентября Маргарита вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале и сообщила, что всё в порядке: «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее - исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать».
№ 1
Тата2 (Таганрог)   9.09.2025 - 12:20
Здоровья, терпения, господь вас не оставит, всё будет хорошо! Пусть у деток будет здоровая мама! читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв

