Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди

На днях в эфире шоу Владимира Соловьёва Маргарита Симоньян рассказала
о предстоящей операции на груди. В то время как муж Маргариты, режиссёр Тигран Кеосаян
, уже 9 месяц находится в коме, у самой журналистки диагностировали рак молочной железы. И перед самой операцией Маргарита решила прийти на эфир и сама рассказать эту новость зрителям. Во-первых, чтобы опередить всевозможные новостные каналы, а во-вторых, чтобы поддержать всех, кто проходит через сложности и испытания.
Операция, судя по всему, прошла успешно. Ночью 9 сентября Маргарита вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале
и сообщила, что всё в порядке: «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее - исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать»
.
