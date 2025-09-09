Апология сотрудничества с властью: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и Андрей Мерзликин

4 и 5 сентября на Основной сцене МХТ им. Чехова состоялась грандиозная светская премьера спектакля Юрия Квятковского«Кабала святош» по мотивам одноимённой пьесы Михаила Булгакова. Этой постановкой МХТ открыл 128 сезон и первую за три года дискуссию о сложных взаимоотношениях артистов и власти. Гвоздём программы стал Николай Цискаридзе, дебютировавший в драматическом жанре — артист балета исполнил роль Людовика XIV, на поклон к которому заявляется Жан-Батист Мольер в исполнении худрука МХТ Константина Хабенского.
фото: Николай Цискаридзе в спектакле "Кабала святош"
фото: Константин Хабенский и Сергей Волков в спектакле "Кабала святош"
