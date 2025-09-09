Апология сотрудничества с властью: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и Андрей Мерзликин

Кино-Театр.Ру
9 сентября
2025 год

9 сентября 2025
4 и 5 сентября на Основной сцене МХТ им. Чехова состоялась грандиозная светская премьера спектакля Юрия Квятковского «Кабала святош» по мотивам одноимённой пьесы Михаила Булгакова. Этой постановкой МХТ открыл 128 сезон и первую за три года дискуссию о сложных взаимоотношениях артистов и власти. Гвоздём программы стал Николай Цискаридзе, дебютировавший в драматическом жанре — артист балета исполнил роль Людовика XIV, на поклон к которому заявляется Жан-Батист Мольер в исполнении худрука МХТ Константина Хабенского.

фото: Николай Цискаридзе в спектакле "Кабала святош"

фото: Константин Хабенский и Сергей Волков в спектакле "Кабала святош"

На открытие сезона с Цискаридзе в титрах подтянулись Ксения Собчак, Алёна Долецкая, Светлана Бондарчук, Ирина Апексимова, Виктор Вержбицкий, Андрей Мерзликин, Максим Матвеев, Игорь Миркурбанов, Леонид Ярмольник, Тина Канделаки и многие другие.

фото: Андрей Мерзликин с дочерьми

фото: Виктор Вержбицкий

фото: Екатерина Гусева

фото: Евгений Князев

фото: Игорь Миркурбанов

фото: Ирина Апексимова

фото: Леонид Ярмольник с женой

фото: Максим Матвеев

фото: Ольга Слуцкер и Ксения Собчак

фото: Светлана Бондарчук

фото: Тина Канделаки
