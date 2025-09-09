«Мне нравится, когда на меня смотрят»: Софья Синицына о пристрастии к обнажению

1 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала «Виноград»
, в котором герой Павла Прилучного
наследует виноградник в Краснодарском крае. Жену главного героя сыграла Софья Синицына
, и это, по признанию актрисы, была роль на сопротивление. В отличие от своей мягкой, домашней и удобной героини, которая сталкивается с изменой мужа, Софья совершенно не готова уступать мужчинам в ущерб себе.
«Я думаю, это как разбитая посуда. Ничего не проходит бесследно и, как ни старайся, забыть невозможно. Измена приносит острую боль. У меня сейчас категоричная позиция: если раньше я уступала мужчинам в чём-то, теперь выбираю себя. У каждой пары своя история, кто-то прощает, а кто-то в этом вопросе принципиален»
, — рассказала актриса в интервью изданию Grazia
.
Поворотным моментом в карьере Софьи стала роль в сериале «Чистые»
, где она играет печальную проститутку Ксению с траурной легендой. Роль предполагала много откровенных сцен и полного обнажения. Но Софья даже в свободное от работы время готова делиться с публикой откровенными фотографиями своего роскошного тела, за что её, разумеется, не раз критиковали. Актриса не только не видит в этом ничего предосудительного, но наоборот, честно признаётся, что ей нравится получать внимание таким образом.
«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Если этого требует роль, почему нет? У меня нет смущения в этом вопросе. Считаю, что в этом нет ничего такого, тем более я пока не замужем. Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнёрами, и что? Их больше нет с нами»
.
